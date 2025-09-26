Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти

Ветеранов специальной военной операции следует привлекать к задачам управления в органах власти. Об этом 26 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ, проходящей в режиме видеоконференции.

По его словам, масштаб стоящих перед страной вызовов предъявляет новые высокие требования к людям в органах власти.

«Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции. Я всё время об этом говорю. В первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы «Время героев» и ее региональных аналогов», — заявил Путин.

Президент также выразил уверенность, что преданность Родине, проявляемая военнослужащими, людьми, прошедшими боевую закалку, и их твердые внутренние принципы должны стать ориентирами для всех.

18 сентября Путин призвал выдвигать ветеранов СВО на руководящие должности, так как они ничего не боятся в служении Родине, а также они доказали свою готовность к самопожертвованию.

