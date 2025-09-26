Путин указал на конкурентные условия избирательных кампаний в регионах

Избирательные кампании в регионах проходили в конкурентных условиях. Об этом 26 сентября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ, проходящей в режиме видеоконференции.

«Избирательные кампании проходили в конкурентных условиях, и во всех регионах, причем при высокой явке, победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности. То есть наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход», — заявил Путин.

Он также добавил, что «люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны». Президент также призвал глав регионов оправдать доверие избирателей.

«Выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать необходимо с полной отдачей. Уверен, вы руководствуетесь именно такими принципами», — заключил Путин.

Ранее, 14 сентября, завершился единый день голосования. Были избраны 21 губернатор, а также 11 региональных парламентов. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на минимальное количество нарушений на выборах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 сентября отметил, что выборы в единый день голосования в России прошли успешно. По его словам, с внушительными результатами на выборах победили именно те, кому была оказана поддержка президента.

