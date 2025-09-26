Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в результате прошедшей встречи в Кремле согласовали договоренности по газу на следующие пять лет. Об этом 26 сентября сообщает агентство БелТа.
«Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на пятилетку. Об этом президент Беларуси рассказал журналистам», — указало СМИ.
Переговоры двух лидеров завершились ранее в этот день, они продлились 5 часов 22 минуты. Путин начал встречу с Лукашенко около 12:15 мск. Переговоры прошли с перерывом на рабочий завтрак двух лидеров.
В ходе рабочей встречи в Кремле Путин и Лукашенко обсудили комплекс региональных и двусторонних отношений. Президент РФ отметил, что экономическая ситуация в отношениях России и Белоруссии находится в хорошем состоянии, торговля между двумя государствами растет. Также он указал, что Белоруссия стала серьезным партнером РФ в атомной энергетике. Кроме того, лидеры обсудили строительство атомной электростанции (АЭС) на востоке Белоруссии.
