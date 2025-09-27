70+ Душевные открытки и картинки с Воздвижением Креста Господня

Ежегодно 27 сентября православная церковь отмечает Воздвижение Креста Господня — один из двунадесятых праздников, посвященный важнейшей святыне христианства. В этот день верующие вспоминают об обретении Честного Креста равноапостольной царицей Еленой в 326 году, а также о возвращении его из персидского плена в VII веке. «Известия» подготовили открытки и поздравления со светлым торжеством, которыми можно поделиться в MAX, Telegram, Viber, WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и других мессенджерах.

Красивые открытки и поздравления с Воздвижением Креста Господня в 2025 году

В праздник Воздвижения Креста Господня верующие вспоминают сразу два значимых события из истории православной церкви — обретение Честного и Животворящего Креста и возвращение святыни из плена после захвата иноверцами.

Фото создано «Известиями» Светлое Воздвижение Креста Господня — поздравляю с великим праздником 27 сентября

После смерти Христа в Римской империи начались жестокие гонения на христиан. Верующие подвергались мучениям, их лишали гражданских прав и массово казнили за отказ поклониться идолам. Места, связанные с жизнью Сына Божьего, застраивали языческими капищами и заваливали мусором в надежде, что со временем об их существовании забудут. Многие святыни, включая Гроб и Крест Господень, были утрачены в то время.

Фото из открытых источников Пусть в день Воздвижения Креста Господня сердце наполняется верой

В начале IV века единоличным правителем Римской империи стал Константин Великий. Он прекратил гонения и сделал христианство официальной религией. По его инициативе было организовано несколько археологических экспедиций, направленных на поиск мест и реликвий, связанных с Христом. Раскопками руководила мать императора святая равноапостольная Елена.

Фото создано «Известиями» Православная открытка с молитвой ко дню Воздвижения Креста Господня — счастья и благодати вам

Около 326 года Елена прибыла в Иерусалим. После долгих поисков ей удалось выяснить, что Крест Господень захоронен под храмом Венеры. В указанном месте удалось обнаружить три креста, гвозди и табличку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Чтобы узнать, какое из орудий казни принадлежало Христу, каждое из них приложили к телу недавно умершего человека. Соприкоснувшись с последним Крестом, мужчина вернулся к жизни.

Фото из открытых источников Поздравление в стихах с праздником Воздвижения Креста Господня

Узнав о чудесной находке, христиане со всего Иерусалима собрались, чтобы поклониться святыне. Народу собралось так много, что большинство верующих не могли даже взглянуть на Животворящий Крест. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенность и воздвиг его, то есть высоко поднял. Это событие дало название празднику, Воздвижение Креста Господня, и легло в основу одноименной иконы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Душевное послание на праздник Воздвижения Креста Господня — свет и сила Божьего знамения

После обретения одну часть Креста оставили в Иерусалиме, а другую отправили в Константинополь. В 614 году персидский царь Хосров II разграбил Иерусалим и забрал Крест. Лишь 14 лет спустя император Ираклий I смог вернуть святыню на ее законное место.

Фото из открытых источников 27 сентября отмечаем Воздвижение Креста Господня — пусть Крест хранит вас круглый год

По преданию, правитель хотел лично внести Крест в храм Воскресения Христова, однако невидимая сила остановила его на пороге. Тогда патриарх Захария велел императору снять пышные одежды и венец, ведь Иисус прошел свой крестный путь «в униженном виде». Только избавившись от царских одеяний, Ираклий смог войти в храм.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Праздник Воздвижения Креста Господня в 2025 году — время молитв и духовного обновления

В праздник Воздвижения Креста Господня в храмах проходят всенощные бдения. В кульминационный момент службы в центр храма, к аналою, выносят Крест. Прихожане целуют святыню, а священник помазывает их елеем. Утром 27 сентября служат праздничную литургию.

Фото из открытых источников Гифка с символом Воздвижения Креста Господня — пожелания крепкой веры

Один из самых простых способов поздравить близких с Воздвижением Креста Господня — отправить им красочную открытку, сопроводив трогательным пожеланием. Ежегодно тысячи верующих обмениваются праздничными картинками и гифками в мессенджерах и социальных сетях. Чаще всего на них изображают Животворящий Крест, Христа, белых голубей, храмы и другие атрибуты праздника. Ниже приведены примеры открыток и поздравлений.

Фото создано «Известиями» Воздвижение Креста Господня — праздник 27 сентября, который наполняет душу благодатью

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест освещает твой путь, принося мир и благодать в твое сердце. Пусть каждый день будет наполнен силой веры и любви. Желаю неугасимой надежды, добра и процветания тебе и твоим близким!»

Фото создано «Известиями» Православная анимация к Воздвижению Креста Господня — благословение в ваш дом в 2025 году

«В этот великий день Воздвижения Честного Креста пусть Господь укрепит твою веру и укажет светлый путь в жизни. Пусть святой Крест будет твоим духовным щитом, оберегая от пагубных страстей, греховных мыслей и скорбей. С праздником!»

Фото создано «Известиями» В этот великий праздник Воздвижения Креста Господня желаю духовных сил и крепкой надежды

«Пусть святой Крест, символ нашей веры, принесет в твой дом благословение и мир. Желаю, чтобы каждый день был наполнен светом и теплом Божьей любви. С праздником Воздвижения Креста Господня!»

Фото из открытых источников Трогательное поздравление с Воздвижением Креста Господня 27 сентября — пусть сердце будет светлым

«Воздвижение Креста Господня напоминает нам о великой жертве Сына Божьего ради человечества. Искупив страданием и кровью наши грехи, он открыл людям путь к спасению и вечной жизни. Пусть этот день принесет тебе духовную силу, чтобы идти вперед, несмотря на трудности. С праздником!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Воздвижение Креста Господня — особый день 27 сентября, когда вера становится крепче

«В день Воздвижения Креста Господня пусть молитва принесет покой и радость твоей душе. Пусть свет Божий станет неугасимым светильником, ведущим тебя сквозь тьму к спасению. Желаю мира, любви и благодати!»

Фото из открытых источников Gif с пожеланиями на православный праздник Воздвижения Креста Господня в 2025 году

«Праздник Крестовоздвижения

В сентябре встречаем мы,

Праздник света, пробужденья

От грехов слепящей тьмы.

Колокольным чистым звоном

Полон белый, славный храм.

Он — любви святой источник,

Дом заблудшим всем сынам».

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Пусть в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября ваша жизнь наполняется любовью к Богу

«Воздвижение Креста Господня — день, когда мы вспоминаем о силе веры и любви. Пусть он наполнит твое сердце миром и радостью, осветит путь к счастью и подарит душевный покой. Желаю семейного благополучия, любви и небесной благодати!»

Фото создано «Известиями» Гиф с пожеланиями в день Воздвижения Креста Господня — духовное благословение

«С Воздвижением Креста Господня! В этот великий праздник веры желаю тебе благословения, любви и поддержки близких. Пусть святой Крест дарует тебе силы преодолевать любые испытания и соблазны, со смирением встречать трудности и с благодарностью принимать мгновения счастья!»

Фото создано «Известиями» Воздвижение Креста Господня в 2025 году — день укрепления веры и надежды для всех нас

«В этот светлый и радостный день желаю тебе ощутить благодать Животворящего Креста. Пусть его сила наполнит твое сердце миром и любовью, даруя веру и надежду на светлое будущее. С праздником Воздвижения Креста Господня!»

Фото из открытых источников Поздравляю с днем Воздвижения Креста Господня 27 сентября — молитвы приносят исцеление и покой

«В праздник Воздвижения Креста Господня мы вспоминаем о безмерной любви Христа и жертве, которую он принес ради людей. Пусть святой Крест станет твоим путеводителем, указующим путь к очищению души. Желаю тебе крепкой веры, любви и благополучия!»

Фото: РИА Новости/Александр Патрин Православная открытка к Воздвижению Креста Господня — с любовью и молитвой для близких

«В этот святой день Воздвижения Креста Господня пусть в твоем сердце горит огонь веры, а душа наполняется благодатным светом. Пусть Животворящий Крест защитит тебя от бед и направит по верному пути. Желаю крепкого здоровья, внутреннего мира и согласия в семье!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Празднуем Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2025 года — икона с молитвой

«Пусть свет Честного Креста освещает твой путь, а любовь Божья наполняет сердце радостью и миром. С праздником Воздвижения Креста Господня!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Душевное фото с символом Воздвижения Креста Господня — свет и благодать в праздник

«С Воздвиженьем поздравляю,

Пусть Честной сияет Крест!

Чтобы в мире все узнали —

Бог живой на свете есть!»

Фото из открытых источников С праздником Воздвижения Креста Господня: пусть этот день 27 сентября в 2025 году будет светлым

«От души поздравляю с великим праздником! Пусть святой Крест, ставший орудием спасения от смерти, будет твоим проводником в этот день и во все последующие. С Воздвижением Креста Господня!»

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Поздравление с Воздвижением Креста Господня — пусть священный Крест ведет к духовному росту

«Воздвижение Креста Господня — день, когда мы возносим сердца к небесам, прося о божественном заступничестве и помощи. Пусть Честной Крест станет тебе защитой от греховных мыслей, искушений и скорбей. Пусть свет православной веры наполнит твою жизнь чистотой и благодатью!»

Фото создано «Известиями» Освящаем дух и сердце в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2025 года

«Пусть святой Крест Господень дает тебе силы справляться с любыми трудностями и каждый день будет полон благодарности и молитвы. С праздником!»

Фото создано «Известиями» Красивое послание ко дню Воздвижения Креста Господня — мира и любви вам в 2025 году

«В этот великий день Воздвижения Честного Креста желаю тебе счастья, здоровья и мира в душе. Пусть вера в Господа укрепляет тебя каждый день и дарит ощущение бесконечной любви. Пусть твои помыслы будут чисты, надежды светлы, а стремления благородны!»

Фото из открытых источников Гифка с крестом и пожеланиями на Воздвижение Креста Господня — святой день 27 сентября

«С праздником Воздвижения! Пусть святой Крест охраняет тебя и твоих близких от всех бед и невзгод. Желаю тебе прожить жизнь достойно праведного христианина: верить, любить ближних, прощать врагов и творить добро!»

Фото создано «Известиями» Воздвижение Креста Господня — великий праздник 27 сентября, источник веры и силы

С Воздвижением Креста Честного!

Пусть Господь ваш дом благословит,

И любовью отческою снова,

Словно солнцем ясным озарит!»

Фото создано «Известиями» Трогательные открытки ко дню Воздвижения Креста Господня для Viber

«Воздвижение Креста Господня — день духовного обновления и покаяния. Пусть этот праздник наполнит твое сердце покоем, избавит от мирских забот и тревог. Желаю тебе мудрости, смирения и благодати!»

Фото создано «Известиями» Воздвижение Креста Господня 27 сентября: картинки для мессенджера MAX

«От всего сердца поздравляю с Воздвижением Честного и Животворящего Креста! Пусть в этот праздник твоя вера станет крепкой, а жизнь наполнится любовью и светом Божьим. Желаю светлых и мирных дней, согласия и гармонии в семье, счастья и здоровья на долгие годы!»

Фото создано «Известиями» Православная открытка с ликами и молитвой к Воздвижению Креста Господня для WhatsApp

«С праздником Воздвижения! Пусть Крест Господень дарует тебе силу, а свет православной веры освещает твой путь, направляя к любви и благополучию. Желаю тебе всегда стремиться к миру и справедливости, следовать Божьим заповедям и не терять присутствия духа даже в сложной ситуации!»

Фото из открытых источников Воздвижение Креста Господня — праздник света и надежды — открытка для соцсетей

«Поздравляю с праздником надежды, веры и радости, с Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест станет для тебя источником благодати и силы. Храни тебя Бог, и пусть твои дни будут полны тепла!»

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Поздравляю с духовным торжеством Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2025 года

«С праздником Воздвижения! Желаю в этот день почувствовать любовь и защиту Господа в своем сердце. Пусть Честной Крест будет твоей опорой и вдохновением на пути веры, а счастье станет твоим верным спутником!»

Фото из открытых источников Трогательное гиф-поздравление с Воздвижением Креста Господня — пусть вера крепнет

«С Воздвижением Честного

Православного Креста!

Пусть улыбок будет много,

Будет пусть душа чиста!

Вам желаю непременно

Счастья, веры и любви!

Будут дни благословенны,

Светлы, ясны и легки!»

Фото создано «Известиями» В день Воздвижения Креста Господня 27 сентября желаю мира, терпения и благодати в сердце

«Мои дорогие, с Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест всегда охраняет наш дом и семью, наполняя сердца светом и любовью. Пусть вера укрепляет нас, а любовь и взаимопонимание согревают души. Желаю каждому из вас быть под защитой святого Креста, испытывать только счастье и радость в жизни. Пусть этот день принесет нам благополучие и мир в доме!»

Фото из открытых источников Пусть праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2025 года подарит вам силы и вдохновение

«Поздравляю с великим праздником Воздвижения! Пусть каждый день твоей жизни будет освещен светом веры и любви. Пусть твое сердце наполнят мир и спокойствие, а близкие всегда будут рядом. Желаю здоровья, радости и тепла в душе, ведь с таким защитником, как Господь, можно не бояться ни бед, ни трудностей!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пусть святая сила Креста наполняет сердце миром и любовью, с праздником Воздвижения

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть благодать Честного Креста убережет тебя от всякого зла. Пусть его сила принесет в твое сердце уверенность и любовь. Здоровья и счастья тебе, и пусть этот праздник станет напоминанием о величии нашего Спасителя Христа!»

Фото из открытых источников С великой благодатью в душе поздравляю с Воздвижением Креста Господня

«С праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть в домах наших будет тепло и уют, а на лицах близких — улыбки и радость. Пусть святой Крест будет нашей защитой в любой ситуации, давая силы для добрых дел. С любовью и благословением, пусть у каждого будет счастливый и благополучный путь!»

Фото создано «Известиями» Крест — наш оберег и свет, пусть он всегда будет с вами

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть этот день принесет тебе свет и радость, а святой Крест подарит защиту и благословение. Пусть все заботы и трудности растворяются в светлой вере, а в сердце живет любовь к ближним! Желаю тебе и твоим близким жить в мире гармонии, не зная горестей и лишений!»

Фото из открытых источников В этот святой день желаю крепкой веры и духовного покоя

Алексей Плещеев (отрывок)

«Он шел безропотно тернистою дорогой,

Он встретил радостно и гибель и позор;

Уста, вещавшие ученье правды строгой,

Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шел безропотно и, на кресте распятый,

Народам завещал и братство и любовь;

За этот грешный мир, порока тьмой объятый,

За ближнего лилась Его святая кровь».

Фото создано «Известиями» Воздвижение Креста — день, когда свет побеждает тьму

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест благословит каждый твой шаг и каждое слово. Пусть он станет опорой и поддержкой в любой жизненной ситуации. Желаю тебе быть крепким в вере, надежным в дружбе и нежным с близкими!»

Фото создано «Известиями» Пусть свет Животворящего Креста ведет вас по жизни

«Родные, поздравляю с великим и светлым праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть святой Крест ведет вас через жизнь, даруя свет и радость. Пусть каждый день будет полон чудес, добра, любви и заботы. Желаю вам всего самого наилучшего, будьте счастливы!»

Фото создано «Известиями» Мама, со светлым праздником Воздвижения, пусть благодать наполняет наш дом

«Мамочка, поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть Божья благодать наполняет твой дом, а любовь освещает будни, как ласковое солнце. Желаю тебе долгих лет жизни, радости и процветания!»

Фото создано «Известиями» Бабушка, молись и верь — пусть Крест хранит нас от бед и наполняет силой

«Дорогая бабуля, поздравляю с Воздвижением! Пусть Честной Крест хранит тебя от бед и болезней, а вера в Господа согревает сердце и очищает душу. Пусть в твоем доме царят тепло и уют, а улыбки любимых не гаснут. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и долголетия!»

Фото создано «Известиями» Сестренка, поздравляю с великим днем укрепления веры и надежды

«С Воздвижением, любимая сестренка! Желаю тебе любви, тепла, вдохновения, исполнения самых добрых и светлых надежд. Пусть твоя вера крепнет, а душа сияет чистотой и добродетелью. Будь счастлива, береги себя и своих любимых!»

Фото создано «Известиями» Любимый муж, пусть Крест Господень будет щитом и мечом для твоей души

«Любимый муж, поздравляю с Воздвижением Животворящего Креста! Пусть этот символ веры и праведности защитит тебя от бед, печалей и козней неприятелей. Пусть свет Господень озаряет твою душу и дает силы на новые свершения. Желаю тебе крепкого здоровья, любви и счастья!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В этот святой праздник желаю мира в сердце и радости в душе

«Крест воздвигнут чудотворный,

На израильской земле,

Вновь царицей обретенный,

Вопреки сияет тьме!

Кровью Бога обагренный,

Он спасенье нам несет,

И страданьем напоенный

Власть у смерти отберет!»

Фото из открытых источников Воздвижение Креста — время обновления и молитвы

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть этот день станет торжеством мира и благодати. Пусть молитвы звучат в каждом доме, наполняя сердца надеждой и умиротворением. Желаю всем православным верующим любви, тепла и радости. С праздником, братья и сестры!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пусть вера поднимает вас выше всех испытаний, с праздником

«С праздником Воздвижения! Пусть святой Крест принесет в твой дом мир и благополучие. Пусть любовь и забота окружают тебя каждый день, а сердце наполняется благодарностью и теплотой. Помни, что ты всегда под защитой высших сил, и пусть вера в Господа станет твоим маяком. Желаю добра, надежды и благополучия!»

Фото из открытых источников Благодать Креста наполняет светом и любовью каждый день

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест станет для тебя источником силы и вдохновения. Пусть все невзгоды и заботы уйдут, а впереди ждут только любовь, радость и добрые чудеса. Желаю тебе хранить в душе веру, проявлять терпение к близким и милосердие к окружающим!»

Фото создано «Известиями» С Воздвижением Креста, пусть силы и духовности прибавится в жизни

«Дорогие мои, с великим праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть каждый день будет полон любви, а каждый взгляд — теплоты и доброты. Пусть вера в Господа будет вашим светом и неиссякаемым источником силы. Желаю, чтобы радость и счастье никогда вас не покидали, а беды обходили стороной ваши семьи!»

Фото из открытых источников Поддержка Креста — великая опора для нас в любых ситуациях

«Поздравляю с Воздвижением! Пусть святой Крест дарует тебе внутренний покой и стабильность, пусть вера будет крепкой, как сама церковь. Пусть в твоем доме будет всегда светло и тепло, а отношения с родными строятся исключительно на любви и уважении. Желаю долгой и счастливой жизни. Храни тебя Господь!»

Фото создано «Известиями» Пусть святой Крест помогает идти по дороге добра и света

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест будет твоим проводником в жизни, а вера — источником силы. Пусть каждый день будет полон радости и любви, а твоя семья счастливо живет, хранимая Богом от горестей и бед. Желаю душевного тепла, стойкости и благодати!»

Фото создано «Известиями» Светлый праздник Воздвижения напоминает о вечной любви Бога к нам

«Крест Господень вновь воздвигнут,

В церкви празднует народ,

Светом Божиим проникнут

Он спасенье нам несет!

Колокольным медным звоном

Разольется благодать,

Благодарственным поклоном

Будем Крест Честной встречать!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Вера, надежда и Крест — три опоры жизни, поздравляю

«С праздником Воздвижения Животворящего Креста! Пусть Господь охраняет вас и ваши дома, наполняя их светом и радостью. Пусть в вашем сердце всегда будет место для любви и благодарности, а вера помогает преодолевать все трудности. Желаю вам много счастья и умиротворения в этот чудесный день!»

Фото из открытых источников Пусть Господь освятит ваш путь благодатью

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть этот день принесет вам мир, а святой Крест будет вашим защитником и вдохновением. Пусть каждый шаг будет в свете любви и веры, а в ваших домах всегда царят уют и радость. Желаю счастья, крепкого здоровья и душевного тепла!»

Фото создано «Известиями» Воздвижение Креста — день великой силы и покоя в душе

«С Воздвижением Честного Животворящего Креста! Пусть Крест Господень дарует тебе силы и благословение. Пусть любовь и вера наполняют твою жизнь, а каждый день будет подарком от Бога, полным покоя и гармонии!»

Фото из открытых источников Пусть каждый миг вашей жизни озаряет свет Креста

«С праздником Воздвижения! Пусть святой Крест будет твоей защитой и путеводной звездой в жизни. Желаю тебе внутреннего покоя, радости и любви, что станет основой счастья. Пусть твои помыслы будут чисты, а надежды — светлы!»

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Поздравляю с важным церковным праздником 27 сентября

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть этот день принесет тебе духовное обновление и мир в душе. Пусть святой Крест станет твоим путеводителем и надеждой, а любовь и забота всегда живут в твоем доме. Желаю тебе крепкой веры, вдохновения, душевных и физических сил на новые свершения!»

Фото создано «Известиями» Крест — знак спасения и любви, носите его в сердце

Семен Надсон «У Креста»

«Вокруг креста толпа стояла,

И грубый смех звучал порой…

Слепая чернь не понимала,

Кого насмешливо пятнала

Своей бессильною враждой.

Что сделал Он? За что на муку

Он осужден, как раб, как тать,

И кто дерзнул безумно руку

На Бога своего поднять?

Он в мир вошел с святой любовью,

Учил, молился и страдал, —

И мир Его невинной кровью

Себя навеки запятнал…»

Фото создано «Известиями» Пусть святой Крест укрепит вашу веру и подарит надежду

«Моя дорогая семья, с праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть святой Крест всегда охраняет наш дом и наши сердца. Пусть вера в Бога дарует нам силы для преодоления трудностей, а любовь согревает наши души. Желаю гармонии, счастья и мира в этот прекрасный праздник!»

Фото из открытых источников В этот день желаю найти гармонию души под покровом Креста

«В праздник Воздвижения желаю тебе обрести гармонию и душевный мир под сенью святого Креста. Пусть Господь ведет тебя по жизни, оберегая от лишений и невзгод. Пусть мечты сбываются, надежды оправдываются, а свет веры никогда не тускнеет!»

Фото создано «Известиями» Поздравляю с Воздвижением, пусть сила веры никогда не угасает

«В день Воздвижения Креста Господня желаю мира, спокойствия и веры крепкой, словно камень! Пусть смирение и надежда ведут тебя к светлому будущему, а любовь питает сердце, не давая ему очерстветь даже в самые сложные времена».

Фото создано «Известиями» Молитвами и верой Крест оберегает нас на жизненном пути

«Родные мои, поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть свет святого Креста освещает ваш путь, а вера и любовь всегда станут верными спутниками. Желаю вам добра, улыбок и душевного тепла. Берегите друг друга и помните о заповедях Божьих!»

Фото создано «Известиями» Пусть праздник Воздвижения напомнит о важности духовных ценностей

«С Воздвижением Креста Господня! В этот светлый день желаю тебе обрести неиссякаемый источник духовных богатств: любви, веры, чистоты и добра. Пусть свет Животворящего Креста озаряет твои дни, привнося в них чудеса и радость!»

Фото из открытых источников Свет Честного Креста освещает душу и путь каждого христианина

«Поздравляю с Воздвиженьем,

С днем Креста, с благословеньем,

С сердца радостным волненьем

и прекрасным настроеньем!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев С великим днем Воздвижения Креста, мира и тепла вашему дому

«Дорогие друзья, с праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть святой Крест будет вам надежной опорой во все времена. Пусть его свет осветит все пути, которые предстоят вам, а вера укрепит дух и дарует силы для добрых дел. Желаю вам счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях!»

Фото из открытых источников Пусть Крест Господень защитит вас и ваших близких от всех невзгод

«Поздравляю с великим праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть этот день принесет тебе мир и благодать, а вера в Господа станет твоим непоколебимым оплотом. Желаю счастья, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!»

Фото из открытых источников В этот святой день желаю сердечной радости и крепкой веры

«С праздником Воздвижения! Пусть он напомнит тебе о силе веры и любви. Пусть святой Крест станет твоим оберегом в любых начинаниях, даруя свет и покой. Желаю крепости духа и семейного счастья!»

Фото создано «Известиями» Воздвижение Креста — время соборной молитвы и единения души

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест станет вашим источником силы и вдохновения в жизни. Пусть вера в Господа укрепляет ваше сердце, а добрые дела всегда возвращаются к вам. Желаю вам счастья, душевного тепла и радости!»

Фото из открытых источников Пусть благодать Креста станет источником света и надежды

Ранее «Известия» рассказали, какие молитвы читать на Воздвижение Креста Господня.