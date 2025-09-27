Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Общество
Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Политика
Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Общество
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Общество
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Общество
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Авто
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе
Сюжет:

70+ Душевные открытки и картинки с Воздвижением Креста Господня

«Известия» подготовили открытки и поздравления с Воздвижением Креста Господня
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ежегодно 27 сентября православная церковь отмечает Воздвижение Креста Господня — один из двунадесятых праздников, посвященный важнейшей святыне христианства. В этот день верующие вспоминают об обретении Честного Креста равноапостольной царицей Еленой в 326 году, а также о возвращении его из персидского плена в VII веке. «Известия» подготовили открытки и поздравления со светлым торжеством, которыми можно поделиться в MAX, Telegram, Viber, WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и других мессенджерах.

Красивые открытки и поздравления с Воздвижением Креста Господня в 2025 году

В праздник Воздвижения Креста Господня верующие вспоминают сразу два значимых события из истории православной церкви — обретение Честного и Животворящего Креста и возвращение святыни из плена после захвата иноверцами.

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Светлое Воздвижение Креста Господня — поздравляю с великим праздником 27 сентября

После смерти Христа в Римской империи начались жестокие гонения на христиан. Верующие подвергались мучениям, их лишали гражданских прав и массово казнили за отказ поклониться идолам. Места, связанные с жизнью Сына Божьего, застраивали языческими капищами и заваливали мусором в надежде, что со временем об их существовании забудут. Многие святыни, включая Гроб и Крест Господень, были утрачены в то время.

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Пусть в день Воздвижения Креста Господня сердце наполняется верой

В начале IV века единоличным правителем Римской империи стал Константин Великий. Он прекратил гонения и сделал христианство официальной религией. По его инициативе было организовано несколько археологических экспедиций, направленных на поиск мест и реликвий, связанных с Христом. Раскопками руководила мать императора святая равноапостольная Елена.

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Православная открытка с молитвой ко дню Воздвижения Креста Господня — счастья и благодати вам

Около 326 года Елена прибыла в Иерусалим. После долгих поисков ей удалось выяснить, что Крест Господень захоронен под храмом Венеры. В указанном месте удалось обнаружить три креста, гвозди и табличку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Чтобы узнать, какое из орудий казни принадлежало Христу, каждое из них приложили к телу недавно умершего человека. Соприкоснувшись с последним Крестом, мужчина вернулся к жизни.

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Поздравление в стихах с праздником Воздвижения Креста Господня

Узнав о чудесной находке, христиане со всего Иерусалима собрались, чтобы поклониться святыне. Народу собралось так много, что большинство верующих не могли даже взглянуть на Животворящий Крест. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенность и воздвиг его, то есть высоко поднял. Это событие дало название празднику, Воздвижение Креста Господня, и легло в основу одноименной иконы.

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Душевное послание на праздник Воздвижения Креста Господня — свет и сила Божьего знамения

После обретения одну часть Креста оставили в Иерусалиме, а другую отправили в Константинополь. В 614 году персидский царь Хосров II разграбил Иерусалим и забрал Крест. Лишь 14 лет спустя император Ираклий I смог вернуть святыню на ее законное место.

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
27 сентября отмечаем Воздвижение Креста Господня — пусть Крест хранит вас круглый год

По преданию, правитель хотел лично внести Крест в храм Воскресения Христова, однако невидимая сила остановила его на пороге. Тогда патриарх Захария велел императору снять пышные одежды и венец, ведь Иисус прошел свой крестный путь «в униженном виде». Только избавившись от царских одеяний, Ираклий смог войти в храм.

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Праздник Воздвижения Креста Господня в 2025 году — время молитв и духовного обновления

В праздник Воздвижения Креста Господня в храмах проходят всенощные бдения. В кульминационный момент службы в центр храма, к аналою, выносят Крест. Прихожане целуют святыню, а священник помазывает их елеем. Утром 27 сентября служат праздничную литургию.

Гиф с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Гифка с символом Воздвижения Креста Господня — пожелания крепкой веры

Один из самых простых способов поздравить близких с Воздвижением Креста Господня — отправить им красочную открытку, сопроводив трогательным пожеланием. Ежегодно тысячи верующих обмениваются праздничными картинками и гифками в мессенджерах и социальных сетях. Чаще всего на них изображают Животворящий Крест, Христа, белых голубей, храмы и другие атрибуты праздника. Ниже приведены примеры открыток и поздравлений.

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Воздвижение Креста Господня — праздник 27 сентября, который наполняет душу благодатью

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест освещает твой путь, принося мир и благодать в твое сердце. Пусть каждый день будет наполнен силой веры и любви. Желаю неугасимой надежды, добра и процветания тебе и твоим близким!»

Гиф с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Православная анимация к Воздвижению Креста Господня — благословение в ваш дом в 2025 году

«В этот великий день Воздвижения Честного Креста пусть Господь укрепит твою веру и укажет светлый путь в жизни. Пусть святой Крест будет твоим духовным щитом, оберегая от пагубных страстей, греховных мыслей и скорбей. С праздником!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
В этот великий праздник Воздвижения Креста Господня желаю духовных сил и крепкой надежды

«Пусть святой Крест, символ нашей веры, принесет в твой дом благословение и мир. Желаю, чтобы каждый день был наполнен светом и теплом Божьей любви. С праздником Воздвижения Креста Господня!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Трогательное поздравление с Воздвижением Креста Господня 27 сентября — пусть сердце будет светлым

«Воздвижение Креста Господня напоминает нам о великой жертве Сына Божьего ради человечества. Искупив страданием и кровью наши грехи, он открыл людям путь к спасению и вечной жизни. Пусть этот день принесет тебе духовную силу, чтобы идти вперед, несмотря на трудности. С праздником!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Воздвижение Креста Господня — особый день 27 сентября, когда вера становится крепче

«В день Воздвижения Креста Господня пусть молитва принесет покой и радость твоей душе. Пусть свет Божий станет неугасимым светильником, ведущим тебя сквозь тьму к спасению. Желаю мира, любви и благодати!»

Гиф с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Gif с пожеланиями на православный праздник Воздвижения Креста Господня в 2025 году

«Праздник Крестовоздвижения
В сентябре встречаем мы,
Праздник света, пробужденья
От грехов слепящей тьмы.

Колокольным чистым звоном
Полон белый, славный храм.
Он — любви святой источник,
Дом заблудшим всем сынам».

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Пусть в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября ваша жизнь наполняется любовью к Богу

«Воздвижение Креста Господня — день, когда мы вспоминаем о силе веры и любви. Пусть он наполнит твое сердце миром и радостью, осветит путь к счастью и подарит душевный покой. Желаю семейного благополучия, любви и небесной благодати!»

Гиф с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Гиф с пожеланиями в день Воздвижения Креста Господня — духовное благословение

«С Воздвижением Креста Господня! В этот великий праздник веры желаю тебе благословения, любви и поддержки близких. Пусть святой Крест дарует тебе силы преодолевать любые испытания и соблазны, со смирением встречать трудности и с благодарностью принимать мгновения счастья!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Воздвижение Креста Господня в 2025 году — день укрепления веры и надежды для всех нас

«В этот светлый и радостный день желаю тебе ощутить благодать Животворящего Креста. Пусть его сила наполнит твое сердце миром и любовью, даруя веру и надежду на светлое будущее. С праздником Воздвижения Креста Господня!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Поздравляю с днем Воздвижения Креста Господня 27 сентября — молитвы приносят исцеление и покой

«В праздник Воздвижения Креста Господня мы вспоминаем о безмерной любви Христа и жертве, которую он принес ради людей. Пусть святой Крест станет твоим путеводителем, указующим путь к очищению души. Желаю тебе крепкой веры, любви и благополучия!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: РИА Новости/Александр Патрин
Православная открытка к Воздвижению Креста Господня — с любовью и молитвой для близких

«В этот святой день Воздвижения Креста Господня пусть в твоем сердце горит огонь веры, а душа наполняется благодатным светом. Пусть Животворящий Крест защитит тебя от бед и направит по верному пути. Желаю крепкого здоровья, внутреннего мира и согласия в семье!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Празднуем Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2025 года — икона с молитвой

«Пусть свет Честного Креста освещает твой путь, а любовь Божья наполняет сердце радостью и миром. С праздником Воздвижения Креста Господня!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Душевное фото с символом Воздвижения Креста Господня — свет и благодать в праздник

«С Воздвиженьем поздравляю,
Пусть Честной сияет Крест!
Чтобы в мире все узнали —
Бог живой на свете есть!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
С праздником Воздвижения Креста Господня: пусть этот день 27 сентября в 2025 году будет светлым

«От души поздравляю с великим праздником! Пусть святой Крест, ставший орудием спасения от смерти, будет твоим проводником в этот день и во все последующие. С Воздвижением Креста Господня!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Поздравление с Воздвижением Креста Господня — пусть священный Крест ведет к духовному росту

«Воздвижение Креста Господня — день, когда мы возносим сердца к небесам, прося о божественном заступничестве и помощи. Пусть Честной Крест станет тебе защитой от греховных мыслей, искушений и скорбей. Пусть свет православной веры наполнит твою жизнь чистотой и благодатью!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Освящаем дух и сердце в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2025 года

«Пусть святой Крест Господень дает тебе силы справляться с любыми трудностями и каждый день будет полон благодарности и молитвы. С праздником!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Красивое послание ко дню Воздвижения Креста Господня — мира и любви вам в 2025 году

«В этот великий день Воздвижения Честного Креста желаю тебе счастья, здоровья и мира в душе. Пусть вера в Господа укрепляет тебя каждый день и дарит ощущение бесконечной любви. Пусть твои помыслы будут чисты, надежды светлы, а стремления благородны!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Гифка с крестом и пожеланиями на Воздвижение Креста Господня — святой день 27 сентября

«С праздником Воздвижения! Пусть святой Крест охраняет тебя и твоих близких от всех бед и невзгод. Желаю тебе прожить жизнь достойно праведного христианина: верить, любить ближних, прощать врагов и творить добро!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Воздвижение Креста Господня — великий праздник 27 сентября, источник веры и силы

С Воздвижением Креста Честного!
Пусть Господь ваш дом благословит,
И любовью отческою снова,
Словно солнцем ясным озарит!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Трогательные открытки ко дню Воздвижения Креста Господня для Viber

«Воздвижение Креста Господня — день духовного обновления и покаяния. Пусть этот праздник наполнит твое сердце покоем, избавит от мирских забот и тревог. Желаю тебе мудрости, смирения и благодати!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Воздвижение Креста Господня 27 сентября: картинки для мессенджера MAX

«От всего сердца поздравляю с Воздвижением Честного и Животворящего Креста! Пусть в этот праздник твоя вера станет крепкой, а жизнь наполнится любовью и светом Божьим. Желаю светлых и мирных дней, согласия и гармонии в семье, счастья и здоровья на долгие годы!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Православная открытка с ликами и молитвой к Воздвижению Креста Господня для WhatsApp

«С праздником Воздвижения! Пусть Крест Господень дарует тебе силу, а свет православной веры освещает твой путь, направляя к любви и благополучию. Желаю тебе всегда стремиться к миру и справедливости, следовать Божьим заповедям и не терять присутствия духа даже в сложной ситуации!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Воздвижение Креста Господня — праздник света и надежды — открытка для соцсетей

«Поздравляю с праздником надежды, веры и радости, с Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест станет для тебя источником благодати и силы. Храни тебя Бог, и пусть твои дни будут полны тепла!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Поздравляю с духовным торжеством Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2025 года

«С праздником Воздвижения! Желаю в этот день почувствовать любовь и защиту Господа в своем сердце. Пусть Честной Крест будет твоей опорой и вдохновением на пути веры, а счастье станет твоим верным спутником!»

Гиф с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Трогательное гиф-поздравление с Воздвижением Креста Господня — пусть вера крепнет

«С Воздвижением Честного
Православного Креста!
Пусть улыбок будет много,
Будет пусть душа чиста!

Вам желаю непременно
Счастья, веры и любви!
Будут дни благословенны,
Светлы, ясны и легки!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
В день Воздвижения Креста Господня 27 сентября желаю мира, терпения и благодати в сердце

«Мои дорогие, с Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест всегда охраняет наш дом и семью, наполняя сердца светом и любовью. Пусть вера укрепляет нас, а любовь и взаимопонимание согревают души. Желаю каждому из вас быть под защитой святого Креста, испытывать только счастье и радость в жизни. Пусть этот день принесет нам благополучие и мир в доме!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Пусть праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2025 года подарит вам силы и вдохновение

«Поздравляю с великим праздником Воздвижения! Пусть каждый день твоей жизни будет освещен светом веры и любви. Пусть твое сердце наполнят мир и спокойствие, а близкие всегда будут рядом. Желаю здоровья, радости и тепла в душе, ведь с таким защитником, как Господь, можно не бояться ни бед, ни трудностей!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пусть святая сила Креста наполняет сердце миром и любовью, с праздником Воздвижения

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть благодать Честного Креста убережет тебя от всякого зла. Пусть его сила принесет в твое сердце уверенность и любовь. Здоровья и счастья тебе, и пусть этот праздник станет напоминанием о величии нашего Спасителя Христа!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
С великой благодатью в душе поздравляю с Воздвижением Креста Господня

«С праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть в домах наших будет тепло и уют, а на лицах близких — улыбки и радость. Пусть святой Крест будет нашей защитой в любой ситуации, давая силы для добрых дел. С любовью и благословением, пусть у каждого будет счастливый и благополучный путь!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Крест — наш оберег и свет, пусть он всегда будет с вами

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть этот день принесет тебе свет и радость, а святой Крест подарит защиту и благословение. Пусть все заботы и трудности растворяются в светлой вере, а в сердце живет любовь к ближним! Желаю тебе и твоим близким жить в мире гармонии, не зная горестей и лишений!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
В этот святой день желаю крепкой веры и духовного покоя

Алексей Плещеев (отрывок)

«Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь».

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Воздвижение Креста — день, когда свет побеждает тьму

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест благословит каждый твой шаг и каждое слово. Пусть он станет опорой и поддержкой в любой жизненной ситуации. Желаю тебе быть крепким в вере, надежным в дружбе и нежным с близкими!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Пусть свет Животворящего Креста ведет вас по жизни

«Родные, поздравляю с великим и светлым праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть святой Крест ведет вас через жизнь, даруя свет и радость. Пусть каждый день будет полон чудес, добра, любви и заботы. Желаю вам всего самого наилучшего, будьте счастливы!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Мама, со светлым праздником Воздвижения, пусть благодать наполняет наш дом

«Мамочка, поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть Божья благодать наполняет твой дом, а любовь освещает будни, как ласковое солнце. Желаю тебе долгих лет жизни, радости и процветания!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Бабушка, молись и верь — пусть Крест хранит нас от бед и наполняет силой

«Дорогая бабуля, поздравляю с Воздвижением! Пусть Честной Крест хранит тебя от бед и болезней, а вера в Господа согревает сердце и очищает душу. Пусть в твоем доме царят тепло и уют, а улыбки любимых не гаснут. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и долголетия!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Сестренка, поздравляю с великим днем укрепления веры и надежды

«С Воздвижением, любимая сестренка! Желаю тебе любви, тепла, вдохновения, исполнения самых добрых и светлых надежд. Пусть твоя вера крепнет, а душа сияет чистотой и добродетелью. Будь счастлива, береги себя и своих любимых!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Любимый муж, пусть Крест Господень будет щитом и мечом для твоей души

«Любимый муж, поздравляю с Воздвижением Животворящего Креста! Пусть этот символ веры и праведности защитит тебя от бед, печалей и козней неприятелей. Пусть свет Господень озаряет твою душу и дает силы на новые свершения. Желаю тебе крепкого здоровья, любви и счастья!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В этот святой праздник желаю мира в сердце и радости в душе

«Крест воздвигнут чудотворный,
На израильской земле,
Вновь царицей обретенный,
Вопреки сияет тьме!
Кровью Бога обагренный,
Он спасенье нам несет,
И страданьем напоенный
Власть у смерти отберет!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Воздвижение Креста — время обновления и молитвы

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть этот день станет торжеством мира и благодати. Пусть молитвы звучат в каждом доме, наполняя сердца надеждой и умиротворением. Желаю всем православным верующим любви, тепла и радости. С праздником, братья и сестры!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пусть вера поднимает вас выше всех испытаний, с праздником

«С праздником Воздвижения! Пусть святой Крест принесет в твой дом мир и благополучие. Пусть любовь и забота окружают тебя каждый день, а сердце наполняется благодарностью и теплотой. Помни, что ты всегда под защитой высших сил, и пусть вера в Господа станет твоим маяком. Желаю добра, надежды и благополучия!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Благодать Креста наполняет светом и любовью каждый день

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест станет для тебя источником силы и вдохновения. Пусть все невзгоды и заботы уйдут, а впереди ждут только любовь, радость и добрые чудеса. Желаю тебе хранить в душе веру, проявлять терпение к близким и милосердие к окружающим!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
С Воздвижением Креста, пусть силы и духовности прибавится в жизни

«Дорогие мои, с великим праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть каждый день будет полон любви, а каждый взгляд — теплоты и доброты. Пусть вера в Господа будет вашим светом и неиссякаемым источником силы. Желаю, чтобы радость и счастье никогда вас не покидали, а беды обходили стороной ваши семьи!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Поддержка Креста — великая опора для нас в любых ситуациях

«Поздравляю с Воздвижением! Пусть святой Крест дарует тебе внутренний покой и стабильность, пусть вера будет крепкой, как сама церковь. Пусть в твоем доме будет всегда светло и тепло, а отношения с родными строятся исключительно на любви и уважении. Желаю долгой и счастливой жизни. Храни тебя Господь!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Пусть святой Крест помогает идти по дороге добра и света

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест будет твоим проводником в жизни, а вера — источником силы. Пусть каждый день будет полон радости и любви, а твоя семья счастливо живет, хранимая Богом от горестей и бед. Желаю душевного тепла, стойкости и благодати!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Светлый праздник Воздвижения напоминает о вечной любви Бога к нам

«Крест Господень вновь воздвигнут,
В церкви празднует народ,
Светом Божиим проникнут
Он спасенье нам несет!

Колокольным медным звоном
Разольется благодать,
Благодарственным поклоном
Будем Крест Честной встречать!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Вера, надежда и Крест — три опоры жизни, поздравляю

«С праздником Воздвижения Животворящего Креста! Пусть Господь охраняет вас и ваши дома, наполняя их светом и радостью. Пусть в вашем сердце всегда будет место для любви и благодарности, а вера помогает преодолевать все трудности. Желаю вам много счастья и умиротворения в этот чудесный день!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Пусть Господь освятит ваш путь благодатью

«Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть этот день принесет вам мир, а святой Крест будет вашим защитником и вдохновением. Пусть каждый шаг будет в свете любви и веры, а в ваших домах всегда царят уют и радость. Желаю счастья, крепкого здоровья и душевного тепла!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Воздвижение Креста — день великой силы и покоя в душе

«С Воздвижением Честного Животворящего Креста! Пусть Крест Господень дарует тебе силы и благословение. Пусть любовь и вера наполняют твою жизнь, а каждый день будет подарком от Бога, полным покоя и гармонии!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Пусть каждый миг вашей жизни озаряет свет Креста

«С праздником Воздвижения! Пусть святой Крест будет твоей защитой и путеводной звездой в жизни. Желаю тебе внутреннего покоя, радости и любви, что станет основой счастья. Пусть твои помыслы будут чисты, а надежды — светлы!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Поздравляю с важным церковным праздником 27 сентября

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть этот день принесет тебе духовное обновление и мир в душе. Пусть святой Крест станет твоим путеводителем и надеждой, а любовь и забота всегда живут в твоем доме. Желаю тебе крепкой веры, вдохновения, душевных и физических сил на новые свершения!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Крест — знак спасения и любви, носите его в сердце

Семен Надсон «У Креста»

«Вокруг креста толпа стояла,
И грубый смех звучал порой…
Слепая чернь не понимала,
Кого насмешливо пятнала
Своей бессильною враждой.
Что сделал Он? За что на муку
Он осужден, как раб, как тать,
И кто дерзнул безумно руку
На Бога своего поднять?
Он в мир вошел с святой любовью,
Учил, молился и страдал, —
И мир Его невинной кровью
Себя навеки запятнал…»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Пусть святой Крест укрепит вашу веру и подарит надежду

«Моя дорогая семья, с праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть святой Крест всегда охраняет наш дом и наши сердца. Пусть вера в Бога дарует нам силы для преодоления трудностей, а любовь согревает наши души. Желаю гармонии, счастья и мира в этот прекрасный праздник!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
В этот день желаю найти гармонию души под покровом Креста

«В праздник Воздвижения желаю тебе обрести гармонию и душевный мир под сенью святого Креста. Пусть Господь ведет тебя по жизни, оберегая от лишений и невзгод. Пусть мечты сбываются, надежды оправдываются, а свет веры никогда не тускнеет!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Поздравляю с Воздвижением, пусть сила веры никогда не угасает

«В день Воздвижения Креста Господня желаю мира, спокойствия и веры крепкой, словно камень! Пусть смирение и надежда ведут тебя к светлому будущему, а любовь питает сердце, не давая ему очерстветь даже в самые сложные времена».

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Молитвами и верой Крест оберегает нас на жизненном пути

«Родные мои, поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть свет святого Креста освещает ваш путь, а вера и любовь всегда станут верными спутниками. Желаю вам добра, улыбок и душевного тепла. Берегите друг друга и помните о заповедях Божьих!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Пусть праздник Воздвижения напомнит о важности духовных ценностей

«С Воздвижением Креста Господня! В этот светлый день желаю тебе обрести неиссякаемый источник духовных богатств: любви, веры, чистоты и добра. Пусть свет Животворящего Креста озаряет твои дни, привнося в них чудеса и радость!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Свет Честного Креста освещает душу и путь каждого христианина

«Поздравляю с Воздвиженьем,
С днем Креста, с благословеньем,
С сердца радостным волненьем
и прекрасным настроеньем!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
С великим днем Воздвижения Креста, мира и тепла вашему дому

«Дорогие друзья, с праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть святой Крест будет вам надежной опорой во все времена. Пусть его свет осветит все пути, которые предстоят вам, а вера укрепит дух и дарует силы для добрых дел. Желаю вам счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Пусть Крест Господень защитит вас и ваших близких от всех невзгод

«Поздравляю с великим праздником Воздвижения Креста Господня! Пусть этот день принесет тебе мир и благодать, а вера в Господа станет твоим непоколебимым оплотом. Желаю счастья, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
В этот святой день желаю сердечной радости и крепкой веры

«С праздником Воздвижения! Пусть он напомнит тебе о силе веры и любви. Пусть святой Крест станет твоим оберегом в любых начинаниях, даруя свет и покой. Желаю крепости духа и семейного счастья!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото создано «Известиями»
Воздвижение Креста — время соборной молитвы и единения души

«С Воздвижением Креста Господня! Пусть святой Крест станет вашим источником силы и вдохновения в жизни. Пусть вера в Господа укрепляет ваше сердце, а добрые дела всегда возвращаются к вам. Желаю вам счастья, душевного тепла и радости!»

Открытка с Воздвижением Креста Господня

Фото из открытых источников
Пусть благодать Креста станет источником света и надежды

Ранее «Известия» рассказали, какие молитвы читать на Воздвижение Креста Господня.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025