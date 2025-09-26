Киркоров эксгумировал прах матери спустя 31 год после ее смерти

Российский певец Филипп Киркоров 26 сентября сообщил, что перевез прах своей матери Виктории Киркоровой и бабушки из Болгарии в Москву, где их перезахоронят на Троекуровском кладбище рядом с его отцом.

Мать певца ушла из жизни в 1994 году и была похоронена в Софии. Однако, учитывая сложности с поездками в Болгарию, Киркоров решил выполнить перезахоронение в столице России.

«Прах бабушки и мамы я перевез из Болгарии в Москву», — сообщил Киркоров в интервью «Утро.ру».

По словам певца, две урны с прахом уже находятся в Москве.

«Так трудно это было сделать. Слава богу, помогло мне наше Министерство иностранных дел. Всеми правдами и неправдами они достали прах мамы и бабушки и привезли в Москву. Но оказалось, прах дедушки, который в Москве, изъять куда труднее. Сейчас прохожу много бюрократических моментов и надеюсь, всё получится», — отметил он.

Киркоров надеется, что успеет завершить все процедуры и установить памятник к годовщине. Он также занимается выбором эскизов, желая, чтобы памятник выглядел так, как он задумал.

Филипп Киркоров ранее, 18 марта, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Он скончался от остановки сердца. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 марта назвал народного артиста России Бедроса Киркорова уникальным человеком. Песков отметил, что Киркоров прошел всю Великую Отечественную войну. Он также назвал певца человеком искусства и добавил, что артист поддерживал талантливых молодых людей в их творческой деятельности.

