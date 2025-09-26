Реклама
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Киркоров эксгумировал прах матери спустя 31 год после ее смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Российский певец Филипп Киркоров 26 сентября сообщил, что перевез прах своей матери Виктории Киркоровой и бабушки из Болгарии в Москву, где их перезахоронят на Троекуровском кладбище рядом с его отцом.

Мать певца ушла из жизни в 1994 году и была похоронена в Софии. Однако, учитывая сложности с поездками в Болгарию, Киркоров решил выполнить перезахоронение в столице России.

«Прах бабушки и мамы я перевез из Болгарии в Москву», — сообщил Киркоров в интервью «Утро.ру».

По словам певца, две урны с прахом уже находятся в Москве.

«Так трудно это было сделать. Слава богу, помогло мне наше Министерство иностранных дел. Всеми правдами и неправдами они достали прах мамы и бабушки и привезли в Москву. Но оказалось, прах дедушки, который в Москве, изъять куда труднее. Сейчас прохожу много бюрократических моментов и надеюсь, всё получится», — отметил он.

Киркоров надеется, что успеет завершить все процедуры и установить памятник к годовщине. Он также занимается выбором эскизов, желая, чтобы памятник выглядел так, как он задумал.

Капитан давнего плавания: в Москве простились с Бедросом Киркоровым
Игорь Крутой, Мария Захарова и Дмитрий Песков пришли на похороны народного артиста России

Филипп Киркоров ранее, 18 марта, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Он скончался от остановки сердца. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 марта назвал народного артиста России Бедроса Киркорова уникальным человеком. Песков отметил, что Киркоров прошел всю Великую Отечественную войну. Он также назвал певца человеком искусства и добавил, что артист поддерживал талантливых молодых людей в их творческой деятельности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

