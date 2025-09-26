Путин отметил вклад Кеосаяна в развитие лучших традиций киноискусства России

Кинорежиссер и ведущий Тигран Кеосаян был очень талантлив и многое сделал для развития отечественного киноискусства. Об этом 26 сентября заявил президент России Владимир Путин, выразив соболезнования близким режиссера, сообщение приводится на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. <...> Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами», — заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что творчество Кеосаяна отражало дух и атмосферу времени, в котором он жил. Он также назвал ведущего человеком, который посвятил себя служению искусству с полной отдачей.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — заключил Путин.

О смерти Кеосаяна стало известно ранее в этот день. Его супруга главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех людей, которые молились за здоровье режиссера. До этого, 8 января, она сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть.

