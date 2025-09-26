Собянин рассказал о съемках кино в столице

Больше 90% отечественного киноконтента снимается в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он напомнил, что в городе создают кинокластер, который объединит несколько площадок. Среди них — кинопарк «Москино» в ТиНАО. Там проводят натурные съемки под открытым небом.

Еще одна площадка — кинозавод «Москино» на Рязанском проспекте. Здесь расположены четыре съемочных павильона, два XR-павильона с конструкцией из LED-экранов для создания сцен с помощью технологии виртуальной реальности, центр костюма и реквизита, центр моды и дизайна. Планируется еще возвести павильон с бассейном глубиной 7 м для подводных съемок.

Также в кинокластер входит историческая Киностудия Горького — ее намерены модернизировать до конца года.

В августе прошла вторая Московская международная неделя кино, которую посетили более 700 тыс. человек. В рамках мероприятия две столичные компании договорились о сотрудничестве с индийскими и узбекскими партнерами. «Проекты уже подали заявки на получение финансовой поддержки города для проведения киносъемок в Москве», — отметил Собянин. Также Москва договорилась об обмене опытом и практиками, а также о разработке совместных проектов с Каиром, Мехико, Рио-де-Жанейро и Стамбулом.

