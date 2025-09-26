Реклама
Песков указал на опасные последствия заявлений НАТО о праве сбивать самолеты РФ

Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz
Заявления со стороны НАТО о том, что они могут сбивать российские самолеты при якобы нарушении воздушного пространства альянса, опасны своими последствиями. Об этом 26 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные, безответственные и, конечно, опасные своими последствиями», — рассказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в настоящее время страны альянса не имеют каких-либо доказательств причастности РФ к нарушению воздушного пространства. По его мнению, такие слова являются очередным «витком в эскалации напряженности» между РФ и НАТО.

Ранее в этот день Песков в ходе брифинга назвал безответственным предупреждение Евросоюза (ЕС) о намерении сбивать российские самолеты. Он напомнил, что все полеты военные самолеты РФ осуществляют в строгом соответствии с международными правилами.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что представители европейских стран уведомили РФ о готовности уничтожать самолеты за нарушение воздушного пространства.

МИД Эстонии 19 сентября обвинил Россию в том, что три истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство страны. При этом в Минобороны РФ опровергли нарушение самолетами РФ воздушного пространства Эстонии.

Читайте также
