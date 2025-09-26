Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Сделка по урегулированию ситуации в секторе Газа, вероятно, будет достигнута. Об этом 26 сентября заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, у нас будет сделка по Газе. <...> Мы дадим вам знать. Думаю, это будет сделка, которая вернет заложников, сделка, которая закончит войну», — сказал он в беседе с журналистами.

Ранее в этот день Трамп отметил, что сделка по Газе близка к заключению. Кроме того, он добавил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими ближневосточными лидерами. По словам Трампа, они являются замечательными людьми.

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц 23 сентября заявил, что США считают невозможным наступление мира на Ближнем Востоке из-за существования палестинского движения ХАМАС. Он подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым полное уничтожение ХАМАС для урегулирования конфликта.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ