Киркоров помог пострадавшей от мошенников бывшей домработнице

Филипп Киркоров заявил, что спас бывшую домработницу Аллы Пугачевой
Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev
Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров помог бывшей домработнице певицы Аллы Пугачевой Людмиле Дородновой, которая столкнулась с мошенниками. Об этом 26 сентября он рассказал Super.ru.

Дороднова, которой 74 года была обманута мошенниками, которые сообщили ей о взломе личного кабинета в портале «Госуслуги» и выманили у женщины данные банковских карт. Позже выяснилось, что ее однокомнатная квартира в районе Марьино оказалась под угрозой потери, сообщает «Газета.Ru».

«Мы вовремя подключились — все адвокаты и моя компания — и спасли ее от беды. Все хорошо, слава тебе, Господи!» — поделился Киркоров.

По словам артиста, он не мог оставить свою бывшую домработницу без поддержки, ведь он знает ее почти 40 лет. Он добавил, что «своих не бросает».

Ранее, 23 сентября, народный артист России Михаил Турецкий в видеообращении рассказал, что его дочь Эммануэль передала злоумышленникам 1,5 млн рублей личных сбережений и $11 тыс. из сейфа родителей. По словам артиста, обман мошенников продолжался на протяжении двух дней, после чего девушка обратилась в правоохранительные органы.

