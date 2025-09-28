Сергунина рассказала о популярных спортплощадках «Московских сезонов»

Почти 1,3 тыс. бесплатных тренировок для обучения трюкам на скейтборде и самокате прошли на спортивных площадках «Московских сезонов». Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Пространства для занятия спортом работали с 1 мая по 14 сентября.

«В теплый период спортивные площадки „Московских сезонов“ посетили больше 80 тыс. человек», — рассказала Сергунина. Самыми популярными стали локации в районах Лосиноостровский, Щукино, Косино-Ухтомский и Митино, отметила заммэра.

На одних площадках можно было сыграть в стритбол, падел-теннис, на других обустроили современные скейт-парки. Арендовать необходимый инвентарь — от мячей и ракеток до самокатов и шлемов — можно было в пунктах проката, размещенных в каждой локации.

Среди детей в возрасте от девяти до 16 лет особенно востребованы были самокат-школы, расположенные в шести районах, среди которых Отрадное, Черемушки, Южное Бутово. На занятиях инструкторы помогали освоить прыжки с вращением самоката на 360 градусов и другие трюки.

В районе Новокосино работала бесплатная скейт-школа. На открытых тренировках наставники рассказывали, как управлять скейтбордом и выполнять различные элементы. Любителей стритбола — уличного баскетбола — приглашали в две локации с шестью кортами в районах Люблино и Лосиноостровский.

Пространства для падел-тенниса (дисциплины, сочетающей большой теннис и сквош, в которой используется ракетка без струн) работали в четырех районах, в том числе в Очаково-Матвеевском и Северном Медведкове. Как правило, на площадках посетители проводили товарищеские встречи и играли в свободном формате.

Пространства «Московских сезонов» для занятия спортом стали частью масштабного проекта «Лето в Москве». В его рамках с 1 июня по 14 сентября более чем на 400 площадках по всей столице проходили образовательные, культурные, исторические, благотворительные и другие события.

