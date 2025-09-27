Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Спорт
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

Культурный фестиваль в «Зарядье» посетили полмиллиона человек

0
EN
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Порядка 500 тыс. человек посетили фестиваль «Культурный город», который проходил с 1 августа по 14 сентября в парке «Зарядье». В программу вошли концерты симфонических оркестров и вокальных ансамблей, мультимедийные шоу, спектакли, лекции и мастер-классы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Масштабное событие объединило порядка 20 направлений искусства — от классической музыки и балета до театра и поэзии. Перед зрителями выступили больше 7 тыс. артистов из России и еще 26 стран, включая Китай, Сербию, Турцию, Бразилию и Египет», — отметила Сергунина.

В фестивале приняли участие, в том числе солисты Большого театра и Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ), Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

В рамках «Культурного города» прошел III Фестиваль юношеских симфонических оркестров мира под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. На мероприятии выступили около 800 молодых исполнителей из разных государств. Одним из ярких событий стала премьера мультимедийного спектакля «Техноопера», созданного специально к фестивалю. Со сцены звучали арии из 10 знаменитых опер, включая «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила» и «Снегурочка».

В «Зарядье» прошли десятки концертов не только классической, но и современной музыки в сопровождении симфонических оркестров. В них задействовали 5 тыс. инструментов.

Отдельное внимание уделили теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ей посвятили, например, литературно-музыкальную постановку, основанную на письмах и произведениях советских композиторов.

Кроме того, посетителям представили поэтическую программу, приуроченную к 225-летию А.С. Пушкина.

В малом амфитеатре «Зарядья» прошли лекции, мастер-классы и выступления творческих коллективов культурных учреждений столицы.

Событие стало частью форума «Территория будущего. Москва 2030», который проходил с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта «Лето в Москве».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025