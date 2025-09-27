Культурный фестиваль в «Зарядье» посетили полмиллиона человек

Порядка 500 тыс. человек посетили фестиваль «Культурный город», который проходил с 1 августа по 14 сентября в парке «Зарядье». В программу вошли концерты симфонических оркестров и вокальных ансамблей, мультимедийные шоу, спектакли, лекции и мастер-классы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Масштабное событие объединило порядка 20 направлений искусства — от классической музыки и балета до театра и поэзии. Перед зрителями выступили больше 7 тыс. артистов из России и еще 26 стран, включая Китай, Сербию, Турцию, Бразилию и Египет», — отметила Сергунина.

В фестивале приняли участие, в том числе солисты Большого театра и Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ), Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

В рамках «Культурного города» прошел III Фестиваль юношеских симфонических оркестров мира под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. На мероприятии выступили около 800 молодых исполнителей из разных государств. Одним из ярких событий стала премьера мультимедийного спектакля «Техноопера», созданного специально к фестивалю. Со сцены звучали арии из 10 знаменитых опер, включая «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила» и «Снегурочка».

В «Зарядье» прошли десятки концертов не только классической, но и современной музыки в сопровождении симфонических оркестров. В них задействовали 5 тыс. инструментов.

Отдельное внимание уделили теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ей посвятили, например, литературно-музыкальную постановку, основанную на письмах и произведениях советских композиторов.

Кроме того, посетителям представили поэтическую программу, приуроченную к 225-летию А.С. Пушкина.

В малом амфитеатре «Зарядья» прошли лекции, мастер-классы и выступления творческих коллективов культурных учреждений столицы.

Событие стало частью форума «Территория будущего. Москва 2030», который проходил с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта «Лето в Москве».

