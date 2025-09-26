Реклама
Общество
В Москве со 2 января изменился тариф на проезд по МСД
Общество
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
Мир
В посольстве РФ оценили будущее российско-боливийского проекта по добыче лития
Мир
Медведчук назвал страх Зеленского перед тюрьмой причиной атаки на резиденцию Путина
Мир
Эксперт Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по Украине циничной
Мир
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Мир
Захарова заявила о следовании Запада тактике «стратегического молчания»
Мир
Reuters сообщило о порядка 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Общество
Активисты зажгли свечи в память о погибших в Херсонской области
Мир
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
Общество
План «Ковер» был введен в Пензенской области
Мир
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Мир
Около 50 злоумышленников забросали камнями трамвай и устроили поджог в Дрездене
Общество
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
Общество
В Адыгее произошло затронувшее 59 тыс. человек нарушение электроснабжения
Общество
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Общество
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Банк России продлил ограничения на переводы за границу еще на полгода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом 26 сентября сообщили на официальном сайте регулятора.

«Они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно. <...> Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в материале пресс-службы.

Физические лица-нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж свою заработную плату. Ограничения остаются для не работающих в России физических лиц из недружественных стран и юридических лиц из таких государств.

«Запреты не распространяются на переводы иностранных инвесторов, которые вкладываются в российский финансовый рынок», — уточняется в сообщении.

Также банки из недружественных стран могут переводить средства в рублях через корреспондентские счета в российских банках.

Пластиковая операция: осенью в РФ ограничат число банковских карт на одного человека
Каждый сможет оформить не более 20 штук — поможет ли это в борьбе с мошенниками и как ограничит любителей высоких кешбэков

Ранее, 1 сентября, эксперт финансового рынка Андрей Бархота дал рекомендации по снятию наличных в банке. Он рассказал, какие действия могут показаться подозрительными и за что российские банки смогут ограничить выдачу наличных денег. Например, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

