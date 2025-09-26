Банк России продлил ограничения на переводы за границу еще на полгода

Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом 26 сентября сообщили на официальном сайте регулятора.

«Они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно. <...> Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в материале пресс-службы.

Физические лица-нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж свою заработную плату. Ограничения остаются для не работающих в России физических лиц из недружественных стран и юридических лиц из таких государств.

«Запреты не распространяются на переводы иностранных инвесторов, которые вкладываются в российский финансовый рынок», — уточняется в сообщении.

Также банки из недружественных стран могут переводить средства в рублях через корреспондентские счета в российских банках.

