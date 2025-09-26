Реклама
Матвиенко предложила ввести звание «Заслуженный реставратор РФ»

Фото: пресс-служба Совета Федерации
Совет Федерации выступает за введение звания «Заслуженный реставратор РФ». Об этом 26 сентября заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на пленарном заседании Х парламентского форума «Историко-культурное наследие России».

По ее словам работа реставраторов требует не только высочайшей квалификации, но и искренней любви к родной культуре и родной стране.

«Мы никогда не забудем настоящий подвиг, который совершили реставраторы в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы в Ленинграде. Здесь в Великом Новгороде, в других наших древних городах, где враг целенаправленно пытался уничтожить наше наследие и надругаться над ними. <...> Поэтому мы предлагали, по-прежнему выступаем за учреждение почетного звания «Заслуженный реставратор Российской Федерации», — отметила Матвиенко.

Также спикер СФ указала на важность сохранения деревянного зодчества в стране как одного из «символа русской культуры». Всем сохранившимся объектам необходима исключительная забота и профессиональное отношение, добавила она.

«Таких талантливых, глубоко образованных и всей душой преданных истории своей страны людей нет больше нигде. Они есть только у нас, только в России, а реставрационная школа, созданная у нас, объективно в числе лучших в мире, это уже признанный факт. Считаю, что одна из главных задач государства заключается в развитии этого уникального кадрового потенциала», — резюмировала Матвиенко.

Инвестиция в прошлое: почему реконструкция старых зданий стала трендом
Как «перепланировка истории» меняет рынок недвижимости

Ранее, 19 сентября, глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов сообщил о переговорах с Сирией по реставрации Триумфальной арки. Российские специалисты смогут приступить к реставрации после того, как ее проект одобрит переходное правительство арабской республики.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

