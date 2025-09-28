Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом продаж жилья бизнес-класса

За восемь месяцев 2025 года на первичном рынке новостроек «старой» Москвы было реализовано 19,5 тыс. лотов бизнес-класса, включая проекты «комфорт+», подсчитали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимость». Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом доля бизнес-класса в общем объеме продаж «старой» Москвы составила 50,5%. С результатами исследования ознакомились «Известия» 28 сентября.

Эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимость» определили топ-10 столичных районов по продажам жилья бизнес-класса, включая проекты «комфорт+», за 8 месяцев 2025 г. По данным руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой на эти районы пришлось 58% от общего объема сделок в данном сегменте за рассматриваемый период.

На первом месте расположился Даниловский район на юге столицы, где было продано 21,9% от общего числа сделок со столичными новостройками бизнес-класса, а в реализации находится 15 проектов. Второе место занимают Хорошево-Мневники (СЗАО) с долей 15,8% от общего объема заключенных сделок в проектах бизнес-класса и восемью проектами в продаже. В тройке лидеров по реализации жилья бизнес-класса — Покровское-Стрешнево (СЗАО) — 13,4% от всего рынка Москвы и шесть проектов.

Замыкает десятку рейтинга Нижегородский район (ЮВАО), который традиционно был представлен новостройками комфорт-класса. На сегодняшний день в реализации здесь находится четыре проекта бизнес-класса, включая проекты «комфорт+», а доля продаж в данном сегменте составляет 5,5% от общего объема. За восемь месяцев 2025 г. эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимость» зафиксировали рост продаж в этом районе почти на 48% по сравнению с прошлым годом, что является одним из самых высоких показателей прироста в рейтинге. Заметный рост продаж новостроек бизнес-класса зафиксирован на западе Москвы. В Можайском районе он составил 114,8%. Среди лидеров также районы Кунцево (+63,6%) и Очаково-Матвеевское (+49,4%).

«Районы, которые показали высокую динамику роста продаж жилья бизнес-класса, сюда же попадают проекты класса «комфорт +», отличаются динамичным развитием. При адекватной стоимости квадратного метра в них появляются новые качественные объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, улучшается транспортная доступность, растут объемы благоустройства и озеленения, создаются общественные пространства, появляются новые точки притяжения», — рассказал сооснователь компании BAZA Development Марк Заводовский.

Кроме того, он отметил, что новостройки реализуются по принципу «город в городе», что делает эти локации максимально комфортными для жизни, в том числе и для семей с детьми, стимулируя спрос со стороны покупателей.

Эксперты «Домклик» и «СберИндекс», проанализировав динамику ипотечных сделок 15 сентября, сделали вывод, что темпы роста цен на жилье в текущем месяце продолжают снижаться как в новостройках, так и на вторичном рынке.

