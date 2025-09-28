Реклама
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом продаж жилья бизнес-класса

Исследование: ТОП-10 районов с наибольшим спросом на новостройки бизнес-класса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
За восемь месяцев 2025 года на первичном рынке новостроек «старой» Москвы было реализовано 19,5 тыс. лотов бизнес-класса, включая проекты «комфорт+», подсчитали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимость». Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом доля бизнес-класса в общем объеме продаж «старой» Москвы составила 50,5%. С результатами исследования ознакомились «Известия» 28 сентября.

Эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимость» определили топ-10 столичных районов по продажам жилья бизнес-класса, включая проекты «комфорт+», за 8 месяцев 2025 г. По данным руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой на эти районы пришлось 58% от общего объема сделок в данном сегменте за рассматриваемый период.

На первом месте расположился Даниловский район на юге столицы, где было продано 21,9% от общего числа сделок со столичными новостройками бизнес-класса, а в реализации находится 15 проектов. Второе место занимают Хорошево-Мневники (СЗАО) с долей 15,8% от общего объема заключенных сделок в проектах бизнес-класса и восемью проектами в продаже. В тройке лидеров по реализации жилья бизнес-класса — Покровское-Стрешнево (СЗАО) — 13,4% от всего рынка Москвы и шесть проектов.

Открыли люкс: объем элитного жилья на рынке вырос на треть за год
Средняя стоимость таких объектов достигает уже 3,4 млн рублей за «квадрат»

Замыкает десятку рейтинга Нижегородский район (ЮВАО), который традиционно был представлен новостройками комфорт-класса. На сегодняшний день в реализации здесь находится четыре проекта бизнес-класса, включая проекты «комфорт+», а доля продаж в данном сегменте составляет 5,5% от общего объема. За восемь месяцев 2025 г. эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимость» зафиксировали рост продаж в этом районе почти на 48% по сравнению с прошлым годом, что является одним из самых высоких показателей прироста в рейтинге. Заметный рост продаж новостроек бизнес-класса зафиксирован на западе Москвы. В Можайском районе он составил 114,8%. Среди лидеров также районы Кунцево (+63,6%) и Очаково-Матвеевское (+49,4%).

«Районы, которые показали высокую динамику роста продаж жилья бизнес-класса, сюда же попадают проекты класса «комфорт +», отличаются динамичным развитием. При адекватной стоимости квадратного метра в них появляются новые качественные объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, улучшается транспортная доступность, растут объемы благоустройства и озеленения, создаются общественные пространства, появляются новые точки притяжения», — рассказал сооснователь компании BAZA Development Марк Заводовский.

Кроме того, он отметил, что новостройки реализуются по принципу «город в городе», что делает эти локации максимально комфортными для жизни, в том числе и для семей с детьми, стимулируя спрос со стороны покупателей.

Эксперты «Домклик» и «СберИндекс», проанализировав динамику ипотечных сделок 15 сентября, сделали вывод, что темпы роста цен на жилье в текущем месяце продолжают снижаться как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

