Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Политолог спрогнозировал будущее Балтийского региона

Политолог Жуковский: Балтийский регион может ждать прохладный мир
0
EN
Фото: TASS/IMAGO/Susanne Hübner
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Балтийский регион в будущем может ждать несколько сценариев, например «прохладный мир». Об этом старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский рассказал в пятницу, 26 сентября.

«Мне ближе «прохладный мир», опирающийся на выборочное сотрудничество», — сказал он в интервью Lenta.Ru.

По словам политолога, в регионе существуют различные вызовы и проблемы, которые невозможно решить без России, сообщает 360.ru. Кроме того, у стран есть общие интересы, и они могут строить мосты, а не отгораживаться друг от друга стенами. Российские власти готовы к этому формату сотрудничества, заключил эксперт.

Балтика крепкая: под боком у России зреет новая зона напряженности
Истребитель ВКС РФ отогнал эстонцев от нефтяного танкера

24 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что против России ведут войну, в данный момент идет ее самый острый этап, сообщается на сайте kp.ru. Он подчеркнул, что Россия должна выиграть эту войну ради будущего страны, а также «ради наших детей, ради наших внуков», передает RT.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 25 июня заявил, что усилиями Североатлантического альянса регион Балтийского моря, десятилетиями остававшийся стабильным в военном отношении, превратился в зону противостояния между НАТО и РФ. По его словам, в альянсе появились идеи превратить Балтику во «внутреннее море НАТО». Он подчеркнул, что гибридная война, начатая Западом против России, затронула также культуру и спорт.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025