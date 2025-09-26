Балтийский регион в будущем может ждать несколько сценариев, например «прохладный мир». Об этом старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский рассказал в пятницу, 26 сентября.

«Мне ближе «прохладный мир», опирающийся на выборочное сотрудничество», — сказал он в интервью Lenta.Ru.

По словам политолога, в регионе существуют различные вызовы и проблемы, которые невозможно решить без России, сообщает 360.ru. Кроме того, у стран есть общие интересы, и они могут строить мосты, а не отгораживаться друг от друга стенами. Российские власти готовы к этому формату сотрудничества, заключил эксперт.

24 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что против России ведут войну, в данный момент идет ее самый острый этап, сообщается на сайте kp.ru. Он подчеркнул, что Россия должна выиграть эту войну ради будущего страны, а также «ради наших детей, ради наших внуков», передает RT.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 25 июня заявил, что усилиями Североатлантического альянса регион Балтийского моря, десятилетиями остававшийся стабильным в военном отношении, превратился в зону противостояния между НАТО и РФ. По его словам, в альянсе появились идеи превратить Балтику во «внутреннее море НАТО». Он подчеркнул, что гибридная война, начатая Западом против России, затронула также культуру и спорт.

