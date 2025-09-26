Тигран Кеосаян, кинорежиссер, телеведущий. Биография

Тигран Кеосаян родился в 1966 году в Москве. Его семья была тесно связана с кинематографом: отец — режиссер Эдмонд Кеосаян, снявший культовую картину «Неуловимые мстители», мать — востребованная актриса Лаура Кеосаян. Старший брат Тиграна Давид Кеосаян был известным кинопродюсером. Он умер в 2022 году.

В детстве Кеосаян часто проводил время с отцом на съемочных площадках. В четыре года он исполнил свою первую роль, сыграв в эпизоде фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

После выпуска из школы в 1983 году Кеосаян решил поступать на режиссерский факультет ВГИКа, однако провалил вступительные испытания. Но первая неудача его не остановила — будущий режиссер устроился на работу в «Мосфильм», а через год успешно сдал экзамены в вуз мечты. Вместе с ним на курсе профессора Игоря Таланкина учились Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Александр Баширов.

В конце первого курса Кеосаяна призвали в армию. Он поступил в войска противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области. После демобилизации будущий деятель кино вернулся во ВГИК и продолжил обучение в мастерской народного артиста СССР Юрия Озерова. Диплом он получил в 1998 году.

Еще будучи студентом, Кеосаян начал сниматься в кино. Он исполнил эпизодическую роль в фильме Юрия Озерова «Сталинград» (1989). Тогда же состоялся и его режиссерский дебют — в 1988 году увидел свет короткометражный фильм «Солнечный берег» с Федором Бондарчуком в главной роли.

Свою первую полнометражную картину «Катька и Шиз» Кеосаян снял в 1992 году. Сценарий для нее написал брат режиссера Давид. Вскоре после этого братья Кеосаяны основали студию Gold Vision, которая занималась созданием музыкальных клипов и рекламных роликов. В этот период Тигран сотрудничал со многими известными исполнителями: он создал видеоряд к песням Натальи Ветлицкой («Посмотри в глаза»), Ирины Аллегровой («Я тебя отвоюю»), Игоря Саруханова («Скрипка-лиса»), Михаила Шуфутинского («Соседка») и другим.

Тем не менее Кеосаян не оставил работу режиссера. В 1997 году на экраны вышла детективная мелодрама «Бедная Саша». Картина получила премию ТЭФИ как лучший игровой фильм, а Александр Збруев, сыгравший честного взломщика Владимира Березкина, был удостоен приза за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр».

Фильм, как вспоминал сам Кеосаян, был снят всего за 18 дней. Чтобы успеть в срок, съемочная группа работала по 22 часа в сутки.

«Потом я слег с мерцательной аритмией. Но случайно появившуюся возможность снять этот фильм упускать было нельзя», — признавался режиссер в одном из интервью.

В последующие годы Кеосаян снял еще несколько успешных картин: «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000), «Ландыш серебристый 2» (2004), сериал «Мужская работа» (2001–2002), «Заяц над бездной» (2006).

В 2008 году Кеосаян снял фильм «Мираж», который не встретил положительных отзывов среди критиков. Гораздо более успешными оказались его следующие проекты: мини-сериал «Ялта-45» (2011), мелодрама «Три товарища» (2012) и олимпийская комедия «Море. Горы. Керамзит» (2013).

В 2018 году Кеосаян представил зрителям фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» о строительстве моста над Керченским проливом. Сценарий к картине написала вторая жена режиссера Маргарита Симоньян. Съемки проходили в условиях реальных работ на объекте. Одной из последних работ Кеосаяна стал фильм «Бессмертные», рассказывающий о судьбах советских солдат, воевавших в Афганистане.

Помимо этого, Кеосаян был ведущим популярных телепрограмм. С 2007 по 2009 год на РЕН ТВ выходило ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном». Затем с 2009 по 2010 год режиссер вместе с супругой Аленой Хмельницкой вел программу «Ты и я», посвященную семейной жизни российских знаменитостей. В то же время на канале ДТВ выходило продолжение его ток-шоу под названием «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном». В 2011 году режиссер вел шоу «Хватит молчать!».

В 2016–2024 годах Кеосаян был ведущим сатирической программы «Международная пилорама», в которой в юмористическом формате обсуждались последние новости из мира политики.

Тигран Кеосаян — личная жизнь

Первой женой Тиграна Кеосаяна стала актриса Алена Хмельницкая. Пара познакомилась в 1992 году во время съемок рекламного ролика. Уже через год актриса и режиссер сыграли свадьбу, а в 1994 году на свет появилась их старшая дочь Александра. В 2010 году родилась ее сестра Ксения.

В 2013 году Кеосаян и Хмельницкая официально развелись. Вскоре после этого режиссер начал отношения с главным редактором информационного агентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, однако брак они заключили лишь в 2022 году. У пары трое детей: две дочери Марьяна (2013) и Марго (2019) и сын Баграт (2014).

Тигран Кеосаян — смерть

В январе 2025 года стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. По словам его супруги, режиссер долгое время страдал от проблем с сердцем. 26 сентября Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна. Ему было 59 лет.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она в своем Telegram-канале.

Симоньян также поблагодарила всех, кто молился за ее мужа, и попросила не беспокоить ее семью.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ