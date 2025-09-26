В Москве водители стали чаще соблюдать правила парковки

С начала года количество нарушений требований запрещающих остановку и стоянку знаков в Москве сократилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Об этом 26 сентября в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.

Чаще всего такие нарушения фиксируются в центральных районах города, рядом с крупными транспортными узлами, возле офисов и торговых центров, у станций метро, а также на улицах с высокой автомобильной нагрузкой. Штраф за нарушение требований знака 3.27 «Остановка запрещена» составляет 4,5 тыс. рублей.

В дептрансе отметили, что автомобили нарушителей закрывают обзор дороги другим участникам движения и создают заторы, что может спровоцировать ДТП, а также мешают проезду спецтехники и городского транспорта.

«Благодаря круглосуточному контролю со стороны МАДИ водители стали более ответственно подходить к соблюдению ПДД. Случаев неправильной парковки становится всё меньше. Призываем автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных местах», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что количество ДТП в Москве за восемь месяцев 2025 года сократилось на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число погибших в авариях снизилось на 29%.

12 сентября стало известно, что по итогам восьми месяцев 2025 года в Москве зафиксировано снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 30,5%. Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей за этот период также сократилось на 70,9% и 20,4% соответственно.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ