Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

В Москве водители стали чаще соблюдать правила парковки

Дептранс Москвы: количество нарушений правил парковки снизилось на 26%
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С начала года количество нарушений требований запрещающих остановку и стоянку знаков в Москве сократилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Об этом 26 сентября в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.

Чаще всего такие нарушения фиксируются в центральных районах города, рядом с крупными транспортными узлами, возле офисов и торговых центров, у станций метро, а также на улицах с высокой автомобильной нагрузкой. Штраф за нарушение требований знака 3.27 «Остановка запрещена» составляет 4,5 тыс. рублей.

В дептрансе отметили, что автомобили нарушителей закрывают обзор дороги другим участникам движения и создают заторы, что может спровоцировать ДТП, а также мешают проезду спецтехники и городского транспорта.

«Благодаря круглосуточному контролю со стороны МАДИ водители стали более ответственно подходить к соблюдению ПДД. Случаев неправильной парковки становится всё меньше. Призываем автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных местах», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дождаться ДПС: Верховный суд подтвердил запрет на алкоголь после ДТП
Водителю нельзя «снимать стресс» от аварии до приезда автоинспекторов

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что количество ДТП в Москве за восемь месяцев 2025 года сократилось на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число погибших в авариях снизилось на 29%.

12 сентября стало известно, что по итогам восьми месяцев 2025 года в Москве зафиксировано снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 30,5%. Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей за этот период также сократилось на 70,9% и 20,4% соответственно.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025