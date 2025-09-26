Реклама
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

В Роскачестве рассказали о влиянии мобильных игр на психику детей

Эксперт Роскачества Кузьменко: мобильные игры искажают восприятие мира ребенка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
У детей формируется неверное восприятие мира из-за мобильных игр, а сама индустрия скатилась до «казино с видом милой игры». Об этом руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко предупредил в пятницу, 26 сентября.

По словам эксперта, в традиционных играх у ребенка формируется важная связь «я делаю — у меня получается», а в «мобильном мире» это разрушается.

«У детей этот механизм не формируется. То есть ребенок получает то, за что может заплатить. Таким образом, стирается понятие ценности и формируется неверный механизм восприятия мира, который впоследствии может привести к лудомании», — рассказал Кузьменко в беседе с «Радио 1».

Эксперт добавил, что манипулятивные техники универсальны и не зависят от платформы, они одинаково работают как на Android и iOS, так и на ПК.

Анонсы Future Games Show: что не пропустить в 2026 году
По следам любопытных релизов конференции Gamescom 2025

Накануне в Министерстве просвещения России сообщили, что ведомство не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета «Физическая культура», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее появилась информация, что игры Dota 2, Counter-Strike и FIFA могут появиться в школьной программе по физкультуре, .

В свою очередь эксперт в области цифровых и высокотехнологичных видов спорта Елена Скаржинская заявила НСН, что киберспорт должен быть дополнительным уроком для школьников, а не частью физкультуры.

Ранее в Пакистане подростка Зайна Али приговорили к 100 годам тюрьмы за убийство семьи после ссоры из-за компьютерной игры PUBG, сообщается на сайте kp.ru. По версии следствия, он страдал от сильной игровой зависимости. В день убийства он играл несколько часов. Когда мать сделала ему замечание, он разозлился, схватил ее пистолет и застрелил родственников, сообщает 360.ru.

В апреле Роскомнадзор выступил за доработку законопроекта о регулировании компьютерных игр. По словам главы ведомства Андрея Липова, маркировки игр будет недостаточно, например, в случае с их мобильными версиями.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

