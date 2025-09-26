В Роскачестве рассказали о влиянии мобильных игр на психику детей

У детей формируется неверное восприятие мира из-за мобильных игр, а сама индустрия скатилась до «казино с видом милой игры». Об этом руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко предупредил в пятницу, 26 сентября.

По словам эксперта, в традиционных играх у ребенка формируется важная связь «я делаю — у меня получается», а в «мобильном мире» это разрушается.

«У детей этот механизм не формируется. То есть ребенок получает то, за что может заплатить. Таким образом, стирается понятие ценности и формируется неверный механизм восприятия мира, который впоследствии может привести к лудомании», — рассказал Кузьменко в беседе с «Радио 1».

Эксперт добавил, что манипулятивные техники универсальны и не зависят от платформы, они одинаково работают как на Android и iOS, так и на ПК.

Накануне в Министерстве просвещения России сообщили, что ведомство не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета «Физическая культура», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее появилась информация, что игры Dota 2, Counter-Strike и FIFA могут появиться в школьной программе по физкультуре, .

В свою очередь эксперт в области цифровых и высокотехнологичных видов спорта Елена Скаржинская заявила НСН, что киберспорт должен быть дополнительным уроком для школьников, а не частью физкультуры.

Ранее в Пакистане подростка Зайна Али приговорили к 100 годам тюрьмы за убийство семьи после ссоры из-за компьютерной игры PUBG, сообщается на сайте kp.ru. По версии следствия, он страдал от сильной игровой зависимости. В день убийства он играл несколько часов. Когда мать сделала ему замечание, он разозлился, схватил ее пистолет и застрелил родственников, сообщает 360.ru.

В апреле Роскомнадзор выступил за доработку законопроекта о регулировании компьютерных игр. По словам главы ведомства Андрея Липова, маркировки игр будет недостаточно, например, в случае с их мобильными версиями.

