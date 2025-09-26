Экс-депутат Госдумы Напсо отверг обвинения в изнасиловании

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо отверг все обвинения в изнасиловании. В беседе с «Известиями» 26 сентября он заявил, что информация о розыске и деле якобы является «фейковым вбросом».



«Идет настоящая травля на меня. <...> Ни в каком международном розыске я не состою, следствие со мной не связывалось. Узнал я об этой истории из СМИ», — заявил Напсо.

Он предположил, что обвинения могут быть связаны с его политической деятельностью. Экс-депутат также опроверг детали обвинения, уточнив, что у него «не было 19-летней помощницы, была 21-летняя» и что они сохраняют «хорошие отношения».



При этом, по информации источника «Известий», уголовное дело в отношении Напсо по статье об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) было возбуждено 24 сентября.

В апреле Госдума приняла постановление, досрочно прекращающее полномочия Напсо. Основанием для такого решения послужил вывод комиссии по вопросам депутатской этики, которая установила, что Напсо не исполняет свои обязанности в течение 30 и более дней, а также не присутствует на заседаниях.

Также установлено, что Напсо с апреля 2023 года часто брал больничные листы, а в перерывах между ними просто не приходил на работу. В целом парламентарий не был в Госдуме около двух лет, причем более 200 дней — без уважительной причины.

