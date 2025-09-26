Реклама
Минобороны РФ предложило установить срок выплат мобилизованным при увольнении

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Минобороны России предлагает установить срок выплат мобилизованным на военную службу гражданам в случае увольнения до сдачи дел и должности. Об этом говорится в проекте приказа министра обороны.

«В случае увольнения с военной службы граждан, призванных по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности», — цитату из документа 26 сентября приводит ТАСС.

Индексация зарплаты и пенсии военным: как изменятся выплаты с октября 2025 года
Запланировано повышение окладов на 7,6%

Известно, что с 1 октября 2025 года пенсии военнослужащих будут проиндексированы на 7,6%. Это предусмотрено постановлением правительства России о повышении денежного довольствия военнослужащих. Изначально, согласно апрельским поправкам, планировалась индексация на 4,5%. Однако позже Минобороны предложило увеличить коэффициент индексации до 1,076, что обеспечит повышение на 7,6%.

