Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс

Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Эммы Рейнолдс. Об этом 26 сентября сообщили в МИД РФ.

«Ниже следует перечень подданных Великобритании, а также сотрудничающих с сеющими клевету и раздор британскими аналитическими и консалтинговыми центрами граждан третьих стран, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию: <...> Рейнолдс, Эмма Элизабет <...>, заместитель министра финансов Великобритании, депутат Палаты общин парламента Великобритании от Лейбористской партии», — указано в заявлении на сайте ведомства.

Это решение, как сообщает МИД РФ, было принято в ответ на продолжающийся «конфронтационный курс Лондона» и его активное участие в антироссийских действиях, включая поддержку экономических санкций и распространение дезинформации.

В дополнение к Рейнолдс в «стоп-лист» были внесены основатель исследовательского центра Open Source Centre Джеймс Бирн, заместитель директора управления по применению торговых санкций министерства предпринимательства и торговли Великобритании Анна Дибел-Юнг, а также ряд других представителей британской власти и аналитических центров.

В МИД России подчеркнули, что любые усилия Великобритании по изоляции России в рамках конфликта на Украине будут получать «решительный и жесткий ответ» с российской стороны. Ведомство также заявило о продолжении работы по расширению «стоп-листа».

Остаточные заявления: Лондон может пойти на провокации против РФ после визита Трампа
Удалось ли Стармеру склонить Трампа к более жесткой политике в отношении России

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания пытается склонять россиян к госизмене, используя новую программу Silent Courier от MI6. Как отметила Захарова, главной целью программы является привлечение граждан России к сотрудничеству с британской разведкой, что в российском законодательстве квалифицируется как государственная измена.

