В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост

Самый высокий в мире подвесной мост Хуацзян Гранд-Каньон откроют для движения в воскресенье, 28 сентября, в гористой юго-западной провинции Китая Гуйчжоу. Он пересекает Большой каньон Хуацзян и поспособствует сокращению времени в пути через ущелье с двух часов до нескольких минут. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Гуйчжоу уже является домом для почти половины из 100 самых высоких мостов мира. Подчеркивается, что к 2030 году провинция может стать домом для более чем 1 тыс. мостов высотой свыше 100 м. На текущий момент из 50 самых высоких мостов в мире высотой более 300 м только три находятся за пределами Китая.

Строительство данного моста заняло три года. Проект поднимается на высоту 625 м над рекой — это примерно та же высота, как и у Шанхайской башни, которая является самым высоким небоскребом материкового Китая, и на 60 м выше по сравнению с предыдущим рекордом — мостом Дуге, расположенным примерно в 200 км.

Мост через каньон Хуацзян, из-за большой глубины и узости известный как «Трещина Земли», также станет самым длинным горным мостом в мире — 2890 м. При этом длина его главного пролета достигнет 1420 м, что на 10 м больше в сравнении с британским Хамбером, который носил звание самого длинного в мире однопролетного подвесного моста до 1998 года.

Отмечается, что главная часть моста собрана из 93 стальных секций общим весом порядка 22 тыс. т. Это в три раза превышает вес Эйфелевой башни. Данный мост пересекает реку Бэйпань, через которую уже проходят два самых высоких моста в мире — Дуге на границе с Юньнанем, открытый в 2016 году, и Бэйпаньцзян Гуансин высотой 366 м, построенный в 2003 году.

Технологические достижения последних лет помогли значительно сократить время строительства таких мостов. Уточняется, что для нового моста использовались такие технологии, как доплеровский лидар, динамическое позиционирование с помощью спутниковой системы BeiDou, цифровая сборка и интеллектуальный транспорт.

Директор департамента транспорта провинции Гуйчжоу Чжан Инь поделился, что при строительстве инженерам пришлось преодолеть такие трудности, как сильный ветер в каньоне и сложные геологические условия. Также он подчеркнул, что проект получил 21 авторизованный патент, а некоторые его технические достижения, в том числе в области ветроустойчивой конструкции и высотного строительства, включили в национальные стандарты для будущих строительных замыслов.

