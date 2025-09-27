Реклама
Прямой эфир
Армия
Советник главы ДНР сообщил о подходе ВС РФ вплотную к Северску
Общество
Актер Виктор Сухоруков опроверг сообщения о своей госпитализации
Общество
Фонд капремонта Москвы подал три иска к Собчак
Происшествия
Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев пострадал в результате атаки ВСУ
Мир
В Эстонии сообщили о начале продажи брошенных у границы российских автомобилей
Общество
ФСБ задержала пятерых готовивших массовые убийства граждан России
Происшествия
Возгорание на НПЗ в Ярославле ликвидировано
Общество
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Общество
Первый полностью импортозамещенный спутник связи будет запущен в 2026 году
Общество
СК и ФСБ предотвратили террористические действия с участием несовершеннолетних
Мир
Посольство России рекомендовало туристам не посещать Мадагаскар из-за протестов
Мир
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Авто
Минпромторг предложил снизить целевой уровень локализации в автопроме
Армия
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказались поехать на передовую
Мир
В США указали на неспособность Украины использовать ракеты Tomahawk
Армия
Путин в поздравлении Сухопутным войскам отметил высокую выучку и стойкость армии
Общество
Геомагнитный шторм непрерывно продолжается уже 30 часов

В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост

SCMP: 28 сентября в провинции Гуйчжоу в КНР откроют самый высокий мост в мире
0
EN
Фото: Global Look Press/Tang Yi
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Самый высокий в мире подвесной мост Хуацзян Гранд-Каньон откроют для движения в воскресенье, 28 сентября, в гористой юго-западной провинции Китая Гуйчжоу. Он пересекает Большой каньон Хуацзян и поспособствует сокращению времени в пути через ущелье с двух часов до нескольких минут. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Гуйчжоу уже является домом для почти половины из 100 самых высоких мостов мира. Подчеркивается, что к 2030 году провинция может стать домом для более чем 1 тыс. мостов высотой свыше 100 м. На текущий момент из 50 самых высоких мостов в мире высотой более 300 м только три находятся за пределами Китая.

Строительство данного моста заняло три года. Проект поднимается на высоту 625 м над рекой — это примерно та же высота, как и у Шанхайской башни, которая является самым высоким небоскребом материкового Китая, и на 60 м выше по сравнению с предыдущим рекордом — мостом Дуге, расположенным примерно в 200 км.

Мост через каньон Хуацзян, из-за большой глубины и узости известный как «Трещина Земли», также станет самым длинным горным мостом в мире — 2890 м. При этом длина его главного пролета достигнет 1420 м, что на 10 м больше в сравнении с британским Хамбером, который носил звание самого длинного в мире однопролетного подвесного моста до 1998 года.

Отмечается, что главная часть моста собрана из 93 стальных секций общим весом порядка 22 тыс. т. Это в три раза превышает вес Эйфелевой башни. Данный мост пересекает реку Бэйпань, через которую уже проходят два самых высоких моста в мире — Дуге на границе с Юньнанем, открытый в 2016 году, и Бэйпаньцзян Гуансин высотой 366 м, построенный в 2003 году.

Технологические достижения последних лет помогли значительно сократить время строительства таких мостов. Уточняется, что для нового моста использовались такие технологии, как доплеровский лидар, динамическое позиционирование с помощью спутниковой системы BeiDou, цифровая сборка и интеллектуальный транспорт.

Директор департамента транспорта провинции Гуйчжоу Чжан Инь поделился, что при строительстве инженерам пришлось преодолеть такие трудности, как сильный ветер в каньоне и сложные геологические условия. Также он подчеркнул, что проект получил 21 авторизованный патент, а некоторые его технические достижения, в том числе в области ветроустойчивой конструкции и высотного строительства, включили в национальные стандарты для будущих строительных замыслов.

Пекин, пока горячо: россияне скупают билеты в Китай из-за введения безвиза
Средняя стоимость тура на двоих на неделю составляет 120–150 тыс. рублей в зависимости от направления

Ранее, 8 сентября, в китайском городе Куньмин прошел Форум высокого уровня СМИ и аналитических центром Глобального Юга 2025 года, на котором обсудили важность сохранения наследия страны не только с точки зрения защиты, но и с учетом современного общественного и культурного контекста. Уточнялось, что в качестве предложений выдвинули привлечение молодежи через соцсети, кино, телевидение и видеоигры.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025