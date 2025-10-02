Эксперт дал советы по безопасному старту в инвестициях

Всё больше людей рассматривают инвестиции как способ сохранить и приумножить капитал, но неосмотрительные шаги без должного понимания могут привести к убыткам. Как начинающему инвестору минимизировать риски и выбрать подходящие инструменты, рассказал 2 октября «Известиям» директор по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me Михаил Смирнов.

«Первое, с чего стоит начать, — определить собственные финансовые цели и горизонты. Инвестиции не должны создавать стресс или угрозу текущему уровню жизни. Для тех, кто готов вкладывать средства на долгосрочную перспективу, целесообразно распределять капитал между низкорискованными активами, такими как государственные облигации, депозиты крупных банков и биржевые фонды (ETF), и более доходными, но волатильными инструментами, — акциями и криптовалютой», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам Смирнова, новичку важно понять, как работают выбранные активы. Для акций это финансовые отчеты компаний, показатели прибыли и рыночная капитализация. Для облигаций важны срок погашения, рейтинг эмитента и купонная ставка. Криптовалюты следует оценивать по ликвидности, капитализации и репутации биржи. Среди крупных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, лучше начинать, поскольку они стабильны и ликвидны.

Эксперт отметил, что диверсификация и постепенное наращивание позиций — важные элементы успешной инвестиционной стратегии. Даже небольшая доля высокорискованных активов, например, криптовалюты, может значительно повысить доходность, если остальная часть портфеля будет более защищенной. Начинать стоит с малых сумм и постепенно увеличивать вложения по мере получения опыта.

«Четвертый момент касается выбора платформ и способов хранения. Для традиционных активов это лицензированные брокеры, для криптовалюты — проверенные кошельки и биржи с подтвержденной репутацией. Важно правильно подобрать не только биржу, но и способ хранения активов», — заявил Смирнов.

Не стоит забывать и об образовании, а также постоянном отслеживании рынка. Для криптовалют необходимо не только следить за ценами, но и учитывать такие факторы, как ликвидность, объем торгов, капитализация и новости регуляторов. Инвесторы должны обращать внимание на проекты, которые становятся драйверами интереса, а также на то, какие токены обсуждаются в сообществах и СМИ, поскольку это напрямую влияет на динамику рынка.

Эксперт подчеркнул, что сбалансированный подход, диверсификация и постоянное обучение помогут минимизировать риски и сформировать устойчивый инвестиционный портфель.

17 сентября гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф дал россиянам советы по заработку на золоте. По его словам, при вложении 100 тыс. рублей в августе 2025-го капитал может вырасти до 126 тыс. рублей к январю 2026-го, до 144 тыс. к июлю 2026-го и до 170 тыс. рублей к январю 2027-го. Он отметил, что фактическая доходность инвестиций может быть еще выше, например, при увеличении спроса на золото со стороны центробанков или усилении геополитических рисков.

