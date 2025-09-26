Навроцкий раскритиковал Зеленского за его заявление о Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал недипломатичным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Варшава не в состоянии защитить себя в случае «массированной воздушной атаки». Об этом 25 сентября он заявил в интервью газете Fakt.

«Важно помнить, что военный потенциал, развитие беспилотных войск и в целом украинских вооруженных сил стало возможным благодаря большой солидарности европейских стран и стран, не входящих в Европейский союз», — заявил Навроцкий.

Польский лидер предположил, что Зеленский своим заявлением хотел подчеркнуть преимущество Украины перед другими странами в противовоздушной обороне. Однако президенту стоило сделать это в более дипломатичном тоне, отметил Навроцкий.

Президент Польши также подчеркнул, что его страна готова защищать себя, но постарается сделать всё, чтобы избежать вооруженных конфликтов.

Ранее, 24 сентября, лидер парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия заявил, что президенту Украины стоит промыть рот, прежде чем высказываться о стране. Таким образом он прокомментировал критику Зеленского в сторону Грузии на полях Генассамблеи (ГА) ООН.

