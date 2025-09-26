Реклама
В МИД РФ указали на перекладывание Киевом расходов за конфликт на союзников

Захарова: Киев перекладывает расходы за конфликт на европейских союзников
Фото: REUTERS/Maksym Kishka
Погрязшая в коррупции «киевская элита» стремится переложить бремя расходов «военных действий до последнего украинца» на европейских союзников. Об этом 26 сентября сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов «войны до последнего украинца» на европейских союзников», — заявила Захарова, ее слова приводит официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, украинские власти игнорируют социальные и экономические проблемы страны. Кроме того, она назвала поиск «русского следа» в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) «охотой на ведьм» в последних неподконтрольных президенту Украины Владимиру Зеленскому элементах.

Боевое заклание: Запад подготовил более 150 тыс. солдат ВСУ с 2022 года
Европа, намереваясь затянуть украинский конфликт, продлила эти программы до конца 2026-го

Ранее, 17 сентября, Зеленский сообщил, что один год ведения военных действий обходится Киеву в $120 млрд, из них $60 млрд приходится просить у союзников.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 30 августа признала нехватку средств у Евросоюза (ЕС) для финансирования Украины. При этом она заявила об отсутствии у стран ЕС консенсуса по поводу использования замороженных активов РФ для Украины.

Позднее, 25 сентября, газета Financial Times сообщила, что Украине необходимо получить еще $23 млрд в следующем году для сокращения растущего дефицита финансирования на фоне приостановки помощи со стороны США, Киев ведет переговоры с Европейской комиссией (ЕК) и Международным валютным фондом (МВФ).

