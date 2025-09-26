Путин и Токаев отметили позитивную динамику сотрудничества России и Казахстана

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора отметили позитивную динамику в торговом сотрудничестве РФ и Казахстана. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. <...> С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества», — указано в публикации.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между странами. Особое внимание было уделено подготовке предстоящего государственного визита Токаева в Россию.

Как сообщили в Кремле, Токаев поделился с Путиным впечатлениями от участия в 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке и рассказал о своих контактах с лидерами ряда стран.

Пресс-служба Токаева, в свою очередь, сообщила, что главы государств во время разговора рассмотрели ход исполнения договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, куда входят сферы энергетики, промышленности и транспорта. Особо было отмечено продолжающееся развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между РФ и Казахстаном. Также Путин и Токаев обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

До этого, 31 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поговорил с Токаевым во время приема для гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Он отметил, что лидеры двух стран сидели вместе за столом и имели возможность пообщаться.

