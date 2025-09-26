Прокуратура Ленобласти показала кадры с места хранения суррогатного алкоголя

Прокуратура Ленинградской области опубликовала 26 сентября кадры с места, где, предположительно, хранился спирт, использованный для производства отравившего людей суррогатного алкоголя.

На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, видно помещение, похожее на чердак, где на полу разбросаны канистры, в том числе пустые.

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области стало известно ранее в этот же день. Позднее сообщалось, что всего за сентябрь жертвами суррогата стали 19 человек.

По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. При обыске в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В тот же день сын подозреваемой по делу о продаже суррогата в Ленобласти Ольги Степановой Антон заявил, что не считает мать причастной к массовому отравлению. По мнению Антона, имена людей, действительно имеющих отношение к делу, не были названы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ