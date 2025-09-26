Врач рассказала о частоте диспансеризации детей

Диспансеризация — это регулярное плановое обследование ребенка или взрослого, которое проводится для раннего выявления различных заболеваний, оценки развития у детей и профилактики патологий. Об этом врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова напомнила в пятницу, 26 сентября.

«Особое значение диспансеризация имеет в дошкольном и школьном возрасте. В этот период многие заболевания могут протекать скрыто, не проявляя явных симптомов, и мы о них не знаем до их проявления», — предупредила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам Новиковой, в первый год жизни детей необходимо обследовать ежемесячно, а затем в 1, 3, 6, 7, 10, 14 и 17 лет. Кроме того, обязательные осмотры проводятся перед поступлением в детский сад и школу.

«В процессе участвуют педиатр, лор-врач, невролог, офтальмолог и другие специалисты, назначаются анализы и УЗИ», — сказала медик, подчеркнув, что это системный подход, позволяющий вовремя заметить проблему и принять меры, обеспечивая ребенку здоровое будущее.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 13 сентября выразил мнение, что российские школьники сталкиваются с чрезмерной нагрузкой, из-за которой у них не остается времени на дополнительные занятия и посещение секций. Уточнялось, что школьники тратят на учебу около 12 часов в день.

12 сентября заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что в Московской области от гриппа вакцинировали более 100 тыс. детей, передает агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что всего в этом году планируется привить более 1,1 млн детей.

В свою очередь, врач Марьям Сайфулина рассказала, что вакцинация может уберечь детей от многих опасных заболеваний, сообщает «Москва 24». Помимо обязательных прививок из национального календаря, она посоветовала пройти вакцинацию от менингита, клещевого энцефалита, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ).

