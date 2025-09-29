За чем следить инвестору на этой неделе

Реклама
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Рынок акций на прошлой неделе был под давлением на фоне геополитических рисков и новостей о бюджетных изменениях, сообщили аналитики ФГ «Финам». Коррекция была умеренной, поэтому в дальнейшем российские бумаги могут начать осторожное движение вверх и общее восстановление.

В понедельник, 29 сентября, девелопер «Эталон» проведет внеочередное собрание акционеров по вопросу дополнительного размещения акций, сообщили в «Газпромбанк Инвестициях». Это событие может оказать давление на бумаги компании. В этот же день нефтяная компания «Газпром нефть» соберет акционеров для утверждения дивидендов за первое полугодие 2025 года, отметили в «Финаме». Это событие может позитивно сказаться на стоимости акций компании.инвесторы

30 сентября транспортный оператор «Евротранс» и золотодобывающая компания «Полюс» примут решения по дивидендам, указали в «Цифра брокере». Этот день последний для покупки акций химического производителя «ФосАгро» с дивидендами за первое полугодие, добавили в «Финаме».

В среду, 1 октября, Мосбиржа опубликует данные по объему торгов за сентябрь, сообщили в «Цифра брокере». Это может сказаться на Индексе Мосбиржи и состоянии всего финансового рынка РФ. Также Росстат представит недельную статистику по индексу потребительских цен — событие повлияет на ожидания инвесторов от дальнейшей динамики ключевой ставки.

Идут на снижение: доходность облигаций в 2026 году упадет до 10%
Как изменится цена бондов и почему они всё равно будут выгоднее банковских вкладов

В пятницу, 3 октября, завершится срок покупки акций «Новатэка», «Т-Технологии», «Озон Фармацевтики» и банка «Санкт-Петербург» для получения дивидендов, уточнили в «Финаме». В этот же день микрофинансовая компания «Займер» примет решение по дивидендам за II квартал, отметили в «Цифра брокере».курс рубля

Индекс гособлигаций RGBI может оставаться под давлением и проверять поддержку вблизи 115 пунктов, сообщили в «Цифра брокере». Курс рубля прогнозируется с умеренным ослаблением: доллар может закрепиться у 85 рублей, евро — около 99, юань — вблизи 12 рублей. Индекс Мосбиржи сохраняет понижательный тренд и способен достигнуть района 2600 пунктов.

