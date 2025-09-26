В РФ указали на возращение СМИ статуса единственного источника информации

СМИ вернут себе статус единственного доверенного источника информации. Об этом 26 сентября заявил директор агрегатора новостей СМИ2 Юрий Белоусов.

«Эпоха, когда можно было создать СМИ «на коленке» и паразитировать на чужом контенте, подходит к концу. В ближайшее время исчезнут мелкие медиа, не производящие собственный контент. Останутся только те, кто обладает развитой корреспондентской сетью, создает уникальную аналитику, расследования и экспертные материалы. Наступает время настоящей журналистики и качественного, проверенного контента», — приводятся его слова в Telegram-канале агрегатора.

Как отметил Белоусов, одним из основных вызовов для СМИ сегодня является то, что аудитория всё чаще потребляет контент непосредственно в лентах, не переходя на страницы издателей. Кроме того, падение объема поискового трафика связано с внедрением в поисковиках агрегаторов, использующих искусственный интеллект (ИИ). Они отвечают на запросы без направления пользователей на сайты. Также происходит отток пользователей в чат-боты и приложения.

По мнению эксперта, если поисковые компании продолжат двигаться в сторону модели «ответа без перехода», это может привести к потере аудитории и монетизации для СМИ. В этом случае, утверждает Белоусов, издатели будут вынуждены потребовать компенсацию от поисковиков за использование их контента для обучения ИИ.

Юрий Белоусов подчеркивает, что для сохранения качества журналистики необходимо ввести меры регулирование, которое обеспечат прозрачность алгоритмов и сохранение органической выдачи. Он также отметил важность развития модели подписки, что позволит избежать зависимости от рекламных доходов и алгоритмов поиска.

Президент России Владимир Путин 16 сентября в своей приветственной телеграмме участникам XXIX Форума современной журналистики «Вся Россия – 2025» подчеркнул важность СМИ в формировании общественного мнения и духовно-нравственных ориентиров. Президент РФ подчеркнул, что именно приверженность журналистской этике, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий являются основными принципами, которые делают СМИ важным инструментом для общества.

