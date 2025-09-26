Реклама
Главу подконтрольной «Облкоммунэнерго» компании Носкова освободили из-под стражи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Вотчель
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга освободил из-под стражи исполняющего обязанности директора дочерней компании «Облкоммунэнерго» Артема Носкова. Об этом 26 сентября сообщил корреспондент «Известий».

«Освободить немедленно после оглашения постановления», — заявила судья.

Носков был задержан в конце сентября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме него, в аналогичном преступлении подозревается экс-руководитель компании Антон Боликов.

Стоять на тресте: в Москве задержали руководителей НОСТРОЙ
Топ-менеджерам вменяют статью о коммерческом подкупе в крупном размере

23 сентября в результате обысков в Москве по адресам бенефициаров «Облкоммунэнерго» был задержан владелец компании Алексей Бобров. Правоохранители перевезли его в Екатеринбург, где он был арестован по ст. 91 УПК РФ. По аналогичному основанию задержана и Татьяна Черных, соратница энергетических олигархов.

15 сентября Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ «Облкоммунэнерго», принадлежащее АО «Суэнко», а также акций и доли еще в 80 компаниях.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

