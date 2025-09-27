Реклама
Кардиолог назвал способы распознавания и борьбы с ишемической болезнью сердца

Кокин: ИБС может проявляться не только болями за грудиной, но и одышкой
Фото: Global Look Press/IMAGO/Dmitrii Marchen
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) может проявляться не только болями за грудиной, но и другими симптомами, такими как одышка, слабость, повышенная утомляемость, тошнота, нарушения сердечного ритма и боль в спине, челюсти или левой руке. О том, как распознать ИБС, рассказал 27 сентября «Известиям» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

По его словам, данная болезнь часто возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе и проходит в покое или после приема нитроглицерина. Точные диагнозы ставятся с помощью электрокардиограммы, нагрузочных тестов и коронарографии.

«Отличить ишемию от других сердечно-сосудистых заболеваний или несердечных причин помогают характер боли — она часто возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе и проходит в покое или после приема нитроглицерина, — а также инструментальные исследования: электрокардиограмма, нагрузочные тесты и коронарография дают точное подтверждение», — сказал врач.

По его словам, современные методы лечения ИБС включают чрескожные коронарные вмешательства, такие как стентирование и баллонная ангиопластика, а в тяжелых случаях — аортокоронарное шунтирование. Однако хирургическое вмешательство не избавляет от необходимости медикаментозной терапии и изменения образа жизни. Лечение ИБС требует комплексного подхода, включая диету, контроль веса и артериального давления, а также регулярную физическую активность.

Кроме того, добавил Кокин, отказ от курения и управление стрессом играют ключевую роль в снижении нагрузки на сердце и предотвращении новых эпизодов ишемии. Врач подчеркнул, что любые повторяющиеся боли за грудиной должны стать поводом для немедленного обращения к врачу, а правильная терапия и здоровый образ жизни позволяют контролировать болезнь и улучшать качество жизни пациентов с ИБС.

Быстрее, выше, синее: почему гипертония опаснее гипотонии
Врачи рассказали, какое артериальное давление самое опасное

Ранее, 5 августа, врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова рассказала о признаках сердечной недостаточности при нагрузке. Специалист объяснила, что при сердечной недостаточности сердце не справляется с обеспечением адекватного кровотока. Среди наиболее частых причин — ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, пороки сердца, перенесенный инфаркт миокарда, миокардиты, перикардиты, а также последствия лучевой и химиотерапии. В некоторых случаях к нарушению могут привести злоупотребление алкоголем или редкие состояния, такие как тиреотоксикоз и опухолевые поражения сердца.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

