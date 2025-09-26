В Бельгии выступили против предоставления кредита Украине через активы РФ
Инициатива по предоставлению кредита Украине за счет замороженных российских активов недопустима. Об этом 26 сентября сообщил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ответ на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца использовать заблокированные средства банка РФ для предоставления стране беспроцентного кредита.
По мнению политика, такое решение поставит под угрозу не только Бельгию, но и весь Евросоюз (ЕС).
«Взять деньги [президента РФ Владимира] Путина и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне заявить совершенно ясно. Этого не будет», — приводит его слова газета De Standaard.
Кроме того, де Вевер связал участившиеся высказывания о российских активах с тем, что президент США Дональд Трамп намерен отстраниться от поддержки украинской стороны и переложить всю финансовую ответственность на Европу, которой придется искать дополнительные средства, дополняет «Газета.Ru».
Ранее в этот день Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов России. Отмечалось, что ЕК предложила предоставить кредит траншами и заявила, что он должен использоваться для «оборонного сотрудничества» и других бюджетных нужд Киева. Кроме того, было предложено изменить правила по продлению санкций с единогласия на большинство, чтобы снизить риск возвращения российских активов Венгрией.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ