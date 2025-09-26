Реклама
Токсиколог рассказал о последствиях отравления метанолом

Токсиколог Лодягин: метанол вызывает нарушение зрения, ведет к летальному исходу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И И. Джанелидзе Алексей Лодягин 26 сентября рассказал «Известиям» о последствиях отравления метанолом, ставшим причиной гибели людей в Сланцевском районе Ленинградской области.

Врач объяснил, что отравление метанолом начинается с обычного состояния опьянения, но затем в организме образуется более токсичное вещество. Это приводит к метаболическому ацидозу, что и вызывает острую клиническую картину.

«Тошнота, рвота, боли в животе в верхней его части, слабость, возможное нарушение зрения — одни из важных симптомов, когда жалобы представлены в виде нарушения зрения. Как правило, это появление пелены перед глазами, появление белых мушек. Ну и, соответственно, если пациента не лечить, то это всё может закончиться очень печально», — сказал врач.

Лодягин отметил, что если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его необходимо положить на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Если же пациент в сознании и его рефлексы сохранены, ему следует провести промывание желудка.

Массовое отравление алкоголем в Сланцах: число погибших растет
В результате интоксикации скончались уже 12 человек

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области стало известно ранее в этот день. Позднее сообщалось, что всего за сентябрь жертвами суррогата стали 19 человек.

По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. В ходе обыска в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

