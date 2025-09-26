В Кремле указали на сохранение высоких темпов развития экономики РФ
Экономика России сохраняет высокие темпы развития и стабильность, хоть и не обходится без проблем. Об этом 26 сентября сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно же, не обходится без проблем. В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности, но в целом стабильность налицо», — заявил Песков.
Кроме того, представитель Кремля прокомментировал предложение правительства РФ повысить налог на добавочную стоимость (НДС) с 20 до 22%. По его мнению, была представлена убедительная аргументация в пользу такой меры.
Накануне председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина отметила, что экономика РФ сейчас выходит из перегрева. Она подчеркнула, что процесс происходит постепенно, в этих условиях в стране не наблюдается роста безработицы.
