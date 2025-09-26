Реклама
В Кремле указали на сохранение высоких темпов развития экономики РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Экономика России сохраняет высокие темпы развития и стабильность, хоть и не обходится без проблем. Об этом 26 сентября сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно же, не обходится без проблем. В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности, но в целом стабильность налицо», — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал предложение правительства РФ повысить налог на добавочную стоимость (НДС) с 20 до 22%. По его мнению, была представлена убедительная аргументация в пользу такой меры.

Ставка на повышение: Минфин предложил два новых налога для букмекеров
Поможет ли это пополнить госбюджет

Накануне председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина отметила, что экономика РФ сейчас выходит из перегрева. Она подчеркнула, что процесс происходит постепенно, в этих условиях в стране не наблюдается роста безработицы.

