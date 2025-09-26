Жена пловца Свечникова подаст иск против организаторов заплыва

Антонина, жена пропавшего при заплыве через Босфор российского пловца Николая Свечникова, собирается направить иск для возбуждения уголовного дела против организаторов мероприятия. Об этом адвокат семьи Альперен Чакмак сообщил в пятницу, 26 сентября.

«Антонина направила нам запрос о подаче иска против организаторов. На данном этапе мы исследуем обязанности как организаторов заплыва, так и всех ответственных сотрудников госучреждений, а также их упущения в соответствии с этими обязанностями. В результате этих проверок в отношении всех виновных будет возбуждено дело», — рассказал юрист в беседе с aif.ru.

Чакмак уточнил, что видеокамеры были установлены только на точках старта и финиша, а весь остальной маршрут заплыва не был оборудован средствами для записи видео.

24 сентября мать Свечникова Галина заявила, что организаторы заплыва скрывают подробности, касающиеся исчезновения ее сына, сообщается на сайте kp.ru.

Она отметила, что записей с заплыва нет, хотя съемка велась, было много корреспондентов, передает ИА Регнум.

Женщина рассказала, что Красный Крест сообщил семье пловца о необходимости ожидать новостей. По ее словам, существует много версий о том, что Свечников скрылся в Турции или Греции. Однако вещи в отеле, в котором пловец останавливался перед турниром, передали адвокату. Перечень состоит из 51 пункта, в нем есть и паспорт.

Ранее, 20 сентября, мать пловца сообщила, что поиски Свечникова расширились до Мраморного моря. По ее словам, к поискам также подключился Красный Крест.

До этого супруга Свечникова обвинила в его пропаже организаторов заплыва, в котором участвовал россиянин. Она подчеркнула, что организаторы не расширили зону поисков спасателей, благодаря чему семья потеряла драгоценное время, которое могло уйти на спасение пловца, передает НСН.

Свечников пропал 24 августа, сообщает «Москва 24». Профессиональный пловец не доплыл до финиша через Босфор в Стамбуле. Отплыв 500–600 м, спортсмен пропал из виду. Заслуженный мастер спорта, рекордсмен мира по плаванию Николай Скворцов предположил, что мужчину могло унести течением.

