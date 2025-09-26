Реклама
Песков заявил о невозможности подрыва «Северных потоков» без ведома Байдена

Фото: TASS/HANNIBAL HANSCHKE
Без ведома экс-президента США Джо Байдена подрыв российских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был бы невозможен. Об этом 26 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины, киевского режима, были бы невозможны», — заявил Песков.

По его словам, от последствий взрыва газопроводов страдает в первую очередь экономика Германии. Также официальный представитель добавил, что следствие по данному делу всё еще ведется.

Трубная обстановка: ущерб ФРГ от подрыва «Северных потоков» превышает €160 млрд
Пока Берлин скрывает результаты расследования диверсии, МИД РФ готовит обращение в Международный суд ООН по делу о терактах

В начале сентября СМИ сообщили о том, что исполнители подрыва газопроводов «Северный поток» действовали по заданию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

27 августа немецкая газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех диверсантов, причастных к атаке на газопроводы.

В Италии по запросу Германии 21 августа задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в участии в подрыве газопроводов «Северный поток». Позднее стало известно, что он являлся руководителем группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах.

Утечки были обнаружены в сентябре 2022 года. Тогда представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд сообщил, что на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

