Путин отверг проблему финансов в возможном строительстве АЭС на востоке Белоруссии

Вопрос финансирования строительства атомной электростанции (АЭС) на востоке Белоруссии не стоит, если для нее есть потребитель. Об этом 26 сентября президент России Владимир Путин, комментируя предложение его белорусского коллеги Александра Лукашенко построить такую станцию.

«Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», — сказал Путин.

Лукашенко также подчеркнул, что финансовые вопросы не являются основным препятствием для расширения атомной энергетики Белоруссии. Он добавил, что правительство страны примет окончательное решение, если возникнет потребность в новом энергоблоке или станции для снабжения энергией западной части России и освобожденных регионов.

Кроме того, белорусский президент сообщил, что к концу года РФ и Белоруссии предстоит решить несколько двусторонних вопросов и обсудить ряд региональных проблем, касающихся совместной работы двух стран.

В ходе встречи Путин также отметил, что Белоруссия стала серьезным партнером РФ в атомной энергетике. Он добавил, что РФ лидирует среди торгово-экономических партнеров Белорусии практически по всем направлениям и активная совместная работа продолжается, в том числе в сфере безопасности.

До этого, 25 сентября, Лукашенко отметил, что Россия даже в сложные времена готова делиться секретами в самой секретной отрасли — атомной. Президент Белоруссии также выразил благодарность Путину за помощь в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Он подчеркнул, что благодаря поддержке России белорусская сторона получила кредит на строительство АЭС.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ