Экс-вратарь сборной Франции назвал Яшина лучшим российским футболистом в истории

Экс-вратарь Фрей: Лев Яшин — лучший российский футболист всех времен
Фото: РИА Новости/Александр Макаров
Бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Франции Себастьян Фрей 25 сентября в интервью Legalbet назвал Льва Яшина лучшим российским футболистом всех времен.

«Это, конечно, Лев Яшин. Это пример, идол для большинства вратарей в мире. Он был лучшим из лучших. Не зря же в его честь назвали трофей, который вручают лучшему голкиперу сезона. Тем более Яшин — это единственный вратарь, который стал обладателем «Золотого мяча». Своей игрой Яшин опередил два или три поколения», — отметил Фрей.

Он добавил, что советский голкипер своей игрой «опередил два или три поколения» футболистов.

Фрей также вспомнил о другом российском вратаре — Рустаме Дасаеве, подчеркнув, что он был одним из лучших голкиперов мира в свое время.

«Для многих в России был только Яшин, но Дасаев был одним из лучших вратарей мира», — подчеркнул он.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР. Яшин также является единственным вратарем в истории футбола, удостоенным «Золотого мяча». В составе московского «Динамо» он стал пятикратным чемпионом СССР и трижды побеждал в национальном Кубке.

18 мая бывший голкипер московского футбольного клуба «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин возглавил рейтинг лучших вратарей за всё время по версии IFFHS. Советский вратарь обошел в рейтинге итальянца Джанлуиджи Буффона и голкипера из Германии Мануэля Нойера, расположившихся на втором и третьем местах соответственно.

