Рютте смягчил риторику по вопросу ударов по российским самолетам

Генсек НАТО Марк Рютте 26 сентября смягчил свое отношение к вопросу ударов по российским истребителям, которые ранее призывал сбивать при возможном нарушении воздушного пространства альянса.

Накануне Рютте в эфире Fox News заявил, что страны НАТО должны сбивать истребители РФ, если те незаконно пересекают воздушные границы.

Однако позднее в эфире CNN Рютте заявил, что каждая ситуация требует отдельной оценки, а жесткие меры можно принимать только при наличии опасности для мирного населения.

«Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения, если необходимо, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего воздушного пространства», — сказал он.

Рютте добавил, что альянсу необходима «спокойная и коллективная реакция», и выразил несогласие с подходом мгновенного применения силы при любых нарушениях. По его словам, среди членов НАТО нет разногласий по этому поводу.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что представители европейских стран уведомили РФ о готовности уничтожать самолеты за нарушение воздушного пространства. По информации агентства, послы Германии, Франции и Великобритании в ходе встречи в Москве заявили о своей обеспокоенности по поводу вторжения якобы российских самолетов на территорию Эстонии.

МИД Эстонии 19 сентября обвинил Россию в том, что три истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство страны. В свою очередь, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что находится в контакте с Таллином. В тот же день Эстония запросила консультации стран — членов НАТО в связи с инцидентом. При этом в Минобороны РФ опровергли нарушение самолетами РФ воздушного пространства Эстонии.

