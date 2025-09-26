Реклама
В Смоленской области после ДТП загорелся поезд с топливом. Что известно

Под Смоленском загорелись 16 вагонов поезда из-за столкновения с грузовиком
Фото: ИЗВЕСТИЯ
В Смоленской области произошла авария с участием грузового поезда. После столкновения с грузовиком на железнодорожном переезде сошли с рельсов больше десятка вагонов и загорелись цистерны с топливом. Водитель погиб на месте, машиниста и его помощника доставили в больницу. Что известно о ДТП к этому часу — в материале «Известий».

Как произошла авария

• ДТП произошло 26 сентября примерно в 07:26 мск. Инцидент случился на железнодорожном переезде у остановочного пункта 439-й км в деревне Рыжиково. Это участок Московской железной дороги, который соединяет Смоленск и Витебск в Белоруссии. В этом месте железная дорога пересекает федеральную автомобильную дорогу Р120.

• В управлении МВД России по Московской области сообщили, что неустановленный водитель управлял большегрузом с прицепом и двигался из Смоленска в сторону города Рудня. Он проехал через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора. Это привело к столкновению с локомотивом, перевозившим 36 товарных вагонов.

Последствия ДТП

• В результате аварии с рельсов сошло несколько вагонов и загорелись шесть цистерн, перевозивших горючие материалы. На место выехали пожарные, в ликвидации огня участвовали 40 специалистов МЧС и 10 единиц техники. Для борьбы с последствиями ДТП выехали пожарный и восстановительный поезда.

• В дальнейшем в МЧС сообщили, что пожарные локализовали пламя на площади 400 кв. м. Загоревшиеся вагоны были отцеплены от остальных, так как существовала опасность, что огонь перекинется на перевозимые пиломатериалы. С рельсов сошли 18 вагонов, то есть половина от всего состава. Их них загорелись 16.

Пострадавшие в ДТП

• В Московской железной дороге рассказали, что в результате ДТП пострадала локомотивная бригада: машинист и его помощник. Они доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Машинист успел заметить остановившийся грузовик и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

• Водитель фуры погиб, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Ведомство также возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Изменения в движении

• Авария на железной дороге привела к остановке железнодорожного движения на участке между станциями Рудня и Голынки и изменениям в расписании движения пассажирских поездов. Были отменены утренние электрички, ходившие между Смоленском и белорусской Заольшей в обоих направлениях. В МЖД прорабатывают возможность организации вечерних рейсов с помощью компенсационных автобусов.

