Диетолог назвала безопасное количество пирогов в день

В день можно съедать не больше одного-двух пирогов, чтобы не навредить организму. Об этом диетолог Татьяна Селезнева предупредила в пятницу, 26 сентября.

Эксперт рекомендовала не увлекаться мучными и кондитерскими изделиями, так как в рационе современного человека и так избыток мучных и кондитерских изделий.

«Уж если и баловать себя пирогами, то изредка и по праздникам, и в умеренном количестве: один-два пирога», — отметила она в беседе с aif.ru.

Ранее в этот день врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова рассказала «Известиям», что иногда даже при строгой диете и регулярных тренировках не удается сбросить лишний вес. Причиной может быть не только образ жизни, но и ряд заболеваний, отметила она.

Одним из них является гипотиреоз — нарушение работы щитовидной железы, сообщает 360.ru.

Ранее, 19 сентября, главный внештатный специалист–диетолог столицы Антонина Стародубова сообщила агентству городских новостей «Москва», что в рисе содержатся витамины В1, В2, ниацин (витамин РР), а также минеральные вещества: калий, фосфор, селен, магний.

Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко 10 сентября рассказал о главной проблеме, мешающей похудению. В 70% случаев после попыток похудеть люди набирают еще больше веса, чем было изначально. Человек начинает правильно питаться и считать калории, но после достижения цели расслабляется, и вес постепенно возвращается.

В свою очередь, руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова заявила НСН, что между приемами пищи организму нужно время, чтобы прийти в себя, и интервальное голодание может быть полезно, восемь часов — это оптимальный вариант.

