В Татарстане задержаны подозреваемые в обналичивании свыше 114 млн рублей

Фото: пресс-служба УФСБ по РТ
Управление ФСБ России по Татарстану пресекло деятельность группы жителей Казани, занимающихся незаконной банковской деятельностью с оборотом более 114 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 55-летний организатор группы разработал схему преступных действий, подбирал заказчиков для незаконных операций и распределял доходы между участниками.

«Фигуранты дела контролировали поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций, а затем выводили средства в наличный оборот», — уточняется в сообщении, его приводит ТАСС.

Вознаграждение участников группы составляло 17% от каждой операции, а общий доход превысил 114 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

За чистой монетой: в РФ на треть выросло количество дел об отмывании денег
Чем это вызвано и почему преступления, связанные со взятками, стали выявлять чаще

6 августа пятерых жителей Чувашии обвинили в незаконном обналичивании свыше 5,5 млрд. Уточнялось, что фигуранты в период с марта 2013-го по март 2018 года обналичили денежные средства третьих лиц в целях уклонения от уплаты налогов, а также незаконного вывода средств из организаций.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере MAX

