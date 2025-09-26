В СК подтвердили задержание двух подозреваемых по делу об отравлении алкоголем

Двух подозреваемых в Ленинградской области задержали по делу о смертельном отравлении алкоголем. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по региону.

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Уточняется, что 25 сентября были обнаружены тела мужчины и женщины, страдавших от алкогольной зависимости. В ходе осмотра правоохранители нашли пластиковую бутылку, частично наполненную прозрачной жидкостью с запахом спирта.

Установлено, что мужчина 1946 года рождения и женщина 1964 года рождения подозреваются в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции. На данный момент фигуранты задержаны, возбуждено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным пресс-службы ведомства, правоохранители устанавливают других лиц, пострадавших от употребления этой спиртосодержащей продукции.

В этот же день сообщалось, что число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 12. В течение сентября было 19 жертв. Уточнялось, что обвиняемый Николай Бойцов, проживающий в деревне Гостицы, продавал некачественную алкогольную продукцию односельчанам, которую производил прямо в своей квартире. Его сообщница Ольга Степанова, которая поставляла спирт для последующего розлива и продажи, является сотрудницей детского сада.

В ходе обыска в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ