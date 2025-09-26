Реклама
Эксперты оценили интерес москвичей к грибам и рыбалке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
С января по сентябрь этого года объем мобильного трафика москвичей, заходивших на сайты и форумы с обсуждением грибных мест, сроков сбора и обработки грибов, вырос на 44% по сравнению с 2024-м. Рост трафика (на 30%) также зафиксирован на сайтах, связанных с платной рыбалкой. Об этом рассказали аналитики «Мегафона», изучившие обезличенные данные абонентов и данные сервиса «Аналитика маркетплейсов».

С начала лета объем трафика на сайтах и в приложениях, посвященных этим двум активностям, подскочил в среднем на 37%. Активнее грибами и рыбалкой интересуются мужчины — на них приходится 64% и 71% соответственно.

Кроме того, эксперты выяснили, что за последний месяц на 238% выросли продажи товаров для рыбалки. Особенно сильно увеличился спрос на одежду и обувь (+243%), а также на рыболовные аксессуары (+120%). У грибников популярными оказались резиновые сапоги (+81%), гамаши (+15%), термосы (+14%) и корзины (+11%).

Также жители столицы активно интересуются отдыхом на природе в целом: в лесу, у озер и рек. В основном его предпочитают москвичи в возрасте 35–44 лет (43%). На втором месте категория 45–54 лет (21%), на третьем — 25–34 лет (17%).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

