Строительный эксперт назвал осень и зиму лучшим временем для ремонта

Васильев: в осенне-зимний период строительные магазины предлагают скидки до 20%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Осенне-зимний период является наиболее выгодным и стратегически правильным временем для проведения строительных и отделочных работ. Таким мнением с «Известиями» 27 сентября поделился основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По его словам, так называемый низкий сезон открывает уникальные возможности для рачительных хозяев. Летняя строительная лихорадка с ее завышенными ценами и дефицитом квалифицированных специалистов сменяется осенью более спокойной и выгодной атмосферой.

«В этот период магазины предлагают сезонные скидки до 15–20% на керамическую плитку, сухие строительные смеси, листовые материалы и краски. Производители стремятся распродать остатки перед Новым годом, что позволяет существенно сэкономить на материалах», — отметил Васильев.

Стройка века: девелоперам в РФ разрешили переносить сроки ввода жилья
Власти называют это антикризисной мерой

Не менее важным преимуществом является доступность высококлассных специалистов. Если летом лучшие мастера работают в условиях многозадачности, то осенью их график становится свободнее. Это позволяет привлечь к работам настоящих профессионалов, которые будут трудиться не в спешке, а вдумчиво и качественно.

Для городских квартир осенне-зимний период идеально подходит для «мокрых» процессов — оштукатуривания и шпаклевки. Центральное отопление создает стабильный температурный режим, отсутствие палящего солнца и сквозняков обеспечивает равномерное высыхание материалов без трещин. Аналогичные преимущества касаются стяжки пола, работы с гипсокартоном и замены окон.

Владельцам загородной недвижимости эксперт рекомендует использовать это время для внутренних отделочных работ и подготовки к весеннему сезону. Зимой можно заняться выбором отделочных материалов без летней суеты и импульсивных покупок. Главное условие для качественного ремонта — поддержание стабильной температуры выше +10 градусов, что легко достижимо в отапливаемых помещениях.

Ранее, 21 августа, генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов рассказал, что оформление комплексных заказов, поиски альтернативных материалов, комплектующих, а также изучение предложений, в течение сезонных, позволит существенно сократить расходы при заказе мебели по индивидуальным параметрам.

