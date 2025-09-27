Доктор философии указал на эффективность музыкальной терапии для снижения боли

Активные методы музыкальной терапии, включающие пение, игру на музыкальных инструментах и релаксацию с визуализацией, могут быть более эффективными методами для снижения интенсивности боли по сравнению с пассивными, которые подразумевают только прослушивание музыки. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Согласно исследованию University Hospitals Connor Whole Health (UH), большинство пациентов, находясь в больнице, испытывают острую боль, которая может возникнуть в любой момент. Если болевые ощущения не контролируются должным образом, они также могут вызвать стресс и снизить функциональные способности после выписки. В связи с рисками зависимости и иными побочными эффектами, связанными с опиоидными обезболивающими средствами, многие медицинские системы для улучшения контроля боли обращаются к таким нефармакологическим методам, как музыкальная терапия.

«Наша команда лицензированных профессиональных музыкальных и арт-терапевтов работает во всех отделениях больниц, сотрудничая с врачами, медсестрами и другими специалистами смежных специальностей, чтобы помогать пациентам справляться с симптомами и усиливать психосоциальную поддержку», — отметил доктор философии, директор программы экспрессивной терапии, получивший грант Лорен Рич Файн в UH Сенека Блок.

Он возглавляет крупнейшую в стране программу экспрессивной терапии в больничной системе, где работают 12 музыкальных терапевтов, пять арт-терапевтов и несколько стажеров, работающих в 10 медицинских центрах системы здравоохранения UH.

Хотя несколько исследований подтверждают пользу музыкальной терапии для снижения острой боли, мало исследований анализируют, какие именно методы терапии наиболее эффективны и какие пациенты с наибольшей вероятностью реагируют на них. С целью восполнить данный пробел доктор философии, магистр общественного здравоохранения, главный исследователь и ведущий автор анализа Сэмюэль Роджерс-Мельник оценил данные более 2 тыс. сеансов музыкальной терапии с пациентами, испытывающими умеренную и сильную боль.

Он анализировал, какие социально-демографические, клинические и интервенционные особенности связаны с клинически значимым снижением интенсивности боли (уменьшение на две единицы по шкале от 0 до 10) в рамках одного сеанса терапии. Роджерс-Мельник и его исследовательская группа сравнили четыре различных категории вмешательства с использованием музыкальной терапии.

В первую очередь они оценили только рецептивную терапию, которая подразумевает вовлечение музыкальным терапевтом пациентов в прослушивание живой или записанной музыки. При этом человек не участвует в активном создании музыки и не использует релаксационные и визуальные техники. Роджерс-Мельник в том числе исследовал рекреационную терапию, при которой пациент играет на музыкальных инструментах или поет вместе с живой либо записанной музыкой, не используя композиторские техники.

Еще одним рассмотренным методом была релаксация и воображение — в таком случае пациент не участвует в игре на инструментах, пении или композиции, но использует техники расслабления и визуализации в сочетании с музыкой. Напоследок была оценена композиционно-творческая терапия, подразумевающая участие пациента в процессе композиции — написание и посвящение песен, музыкальное осмысление жизни или запись песен.

Данное исследование потребовало создания самой большой базы данных о практике медицинской музыкальной терапии, когда-либо собранной, — процесс, включающий извлечение миллионов данных, касающихся демографических характеристик пациентов, диагнозов, медикаментов и медицинских услуг из электронной медицинской карты UH.

«В UH Connor Whole Health мы считаем, что реальные данные, которые мы получаем в ходе клинической практики, могут быть использованы для совершенствования наших подходов, улучшения результатов лечения пациентов и помощи другим системам здравоохранения в достижении того же», — уточнила доктор медицины, магистр наук, вице-президент UH Connor Whole Health и председатель кафедры интегративной медицины имени Сары Х. Коннор Кристи Артц.

После учета различий в социально-демографических и клинических характеристиках рекреативные музыкальные терапевтические вмешательства оказались на 37% более вероятными, а с использованием релаксации и визуализации под воздействием музыки на 48% чаще приводили к снижению интенсивности боли на две единицы, чем только рецептивные вмешательства.

Кроме того, более длительные сеансы музыкальной терапии и те, которые были задокументированы с явной целью управления болью, с большей вероятностью снижали боль на две единицы. В то время как мужчины, получатели Medicaid — американской федеральной и поштатной программы здравоохранения — и пациенты с серповидноклеточной анемией реже сообщали о снижении боли на две единицы в рамках анализа.

«Эти результаты подтверждают уникальную роль музыкальных терапевтов в вовлечении пациентов в пение, игру на музыкальных инструментах, релаксацию, дыхательные практики и визуализацию в рамках музыкальных интервенций для снятия боли. Когда мы вовлекаем пациентов в музыкальный процесс, происходит нечто особенное, что должно повлиять на практику музыкальных терапевтов, на то, как больницы внедряют услуги музыкальной терапии, и на то, как будущие исследователи изучают механизмы ее действия», — подчеркнул Роджерс-Мельник.

Ранее, 31 июля, журнал Science Daily сообщил о способности музыки стать эффективной альтернативой психотропным препаратам для пациентов, страдающих деменцией. Отмечалось, что данный подход предполагает включение музыкального терапевта в команду стационара, проведение регулярных музыкальных сессий, а также создание индивидуальных музыкальных планов ухода.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ