Суд заключил под стражу экс-проректора РУДН Анжелу Должикову

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Тверской районный суд Москвы отправил под стражу бывшего проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должикову, подозреваемую в хищении бюджетных средств. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда 26 сентября.

«До этого у нее была мера пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в суде.

Экс-проректор подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации МВД, сумма хищения составила свыше 1 млн рублей, выделенных в виде гранта Министерством просвещения РФ.

По версии следствия, Должикова обеспечила подписание соглашения между РУДН и Минпросвещения на получение гранта для развития программ по изучению русского языка. После получения субсидий университет заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. На их счета было перечислено более 1 млн рублей в качестве оплаты за работы, которые фактически были выполнены штатными сотрудниками РУДН, находившимися в подчинении у Должиковой. В результате бюджетные средства были обналичены и похищены.

Макет санкций: экс-проректора РУДН заподозрили в хищении при разработке учебника
Анжеле Должиковой может грозить до 10 лет лишения свободы

О задержании Должиковой в ноябре прошлого года сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. У подозреваемой и у других людей, предположительно, причастных к хищению, прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

