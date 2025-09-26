Суд заключил под стражу экс-проректора РУДН Анжелу Должикову

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу бывшего проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должикову, подозреваемую в хищении бюджетных средств. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда 26 сентября.



«До этого у нее была мера пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в суде.



Экс-проректор подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации МВД, сумма хищения составила свыше 1 млн рублей, выделенных в виде гранта Министерством просвещения РФ.



По версии следствия, Должикова обеспечила подписание соглашения между РУДН и Минпросвещения на получение гранта для развития программ по изучению русского языка. После получения субсидий университет заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. На их счета было перечислено более 1 млн рублей в качестве оплаты за работы, которые фактически были выполнены штатными сотрудниками РУДН, находившимися в подчинении у Должиковой. В результате бюджетные средства были обналичены и похищены.

О задержании Должиковой в ноябре прошлого года сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. У подозреваемой и у других людей, предположительно, причастных к хищению, прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ