Институт развития интернета представил главные премьеры нового киносезона

Институт развития интернета (ИРИ) представил главные премьеры киносезона. Среди них и проект РЕН ТВ «Дорогой Вилли». Кинокритик Николай Никулин представил подробности о картине.

Любопытные итоги презентации Института развития интернета: исторические и детские сериалы в трендах сезона. Так, сериал «Любопытная Варвара» стал самым пересматриваемым в прошлом году, а в целом просмотр российских сериалов вырос на 5%.

«После первого сезона сразу стало понятно, что нужен второй. Мы уже отсняли третий сезон. Как только проект заходит детям, поскольку он сделан для детей, а не про детей», — объяснил режиссер Карен Оганесян.

При поддержке ИРИ вышли популярнейшие проекты прошлого года, «Ландыши», нынешнего — «Москва слезам не верит. Всё только начинается», а одним из самых ожидаемых стала экранизация братьев Стругацких «Трудно быть богом».

«Большие крупные проекты очень важны, они двигают всю индустрию вперед. В них применяются передовые технические решения, а в случае, например, с проектом «Трудно быть Богом» построен целый город Арканар — это фантастическое сооружение, 14 тыс. кв. м», — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

У сериалов, снятых при поддержке ИРИ, 90 международных наград. У них всегда высокие оценки. И «Любопытная Варвара», и «Ландыши», и «Трудно быть Богом» — всё это проекты Национальной Медиа Группы (НМГ).

«У нас есть каналы, которые специализируются на мелодрамах, каналы, которые показывают много детективов, РЕН ТВ показывает много боевиков и также очень много научно-познавательного контента. И с этой точки зрения мы не ограничены никаким жанром, который мы хотим производить. Мы хотим производить полную палитру и производим полную палитру контента для всех зрителей нашей страны и даже за рубежом», — сообщила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«У ИРИ самый разнообразный контент, более 80 картин. В журнале, который раздают для приглашенных гостей, аж 85 страниц. И среди проектов есть и проект нашего канала РЕН ТВ — «Дорогой Вилли», — отметил журналист.

Политический детектив попадает в зрительский запрос на исторические сериалы, он основан на реальных событиях, когда в 1960-е годы с целью предотвратить ядерную войну сверхдержав по личному поручению Брежнева в ФРГ были отправлены два тайных агента. Один — бывший разведчик, а ныне переводчик, второй — его друг, журналист. На экране Сергей Марин и Алексей Розин — актерский тандем, попадающий как в опасные, так и в комичные ситуации.

«Я надеюсь, что это будет знаковое событие, когда выйдет сериал, что он понравится зрителям. Согласился я в первую очередь потому, что это хорошая драматургия, очень интересный сценарий», — отметил актер Сергей Марин.

«Несмотря на то что это очень серьезная история, в сценарии полно иронии, и это здорово. Это будет весело, лихо», — добавил актер Алексей Розин.

Сериал «Дорогой Вилли» уже скоро можно будет увидеть на РЕН ТВ. Вместе с ним выйдет и специальный документальный блок с эксклюзивными интервью участников событий.

Есть на что посмотреть: ИРИ рассказал о главных будущих хитах среди сериалов и игр
Аудиторию ждут «Дорогой Вилли», вторые «Ландыши» и гоночный симулятор дронов

Актер Сергей Марин 22 июня получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Пилот» за свою работу в сериале «Дорогой Вилли».

13 мая проекты Национальной Медиа Группы (НМГ) были награждены на XII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Награду за «Лучшую работу художника-постановщика» получил Сергей Иванов, который работал над сериалом «ГДР». Кроме того, призовое место в номинации «Лучший анимационный сериал» занял детский мультипликационный сериал «Три кота».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

